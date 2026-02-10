Do olympijské kvalifikace v jízdě v boulích odstartuje dnes po 14:15.
„Vždycky jsem snil o účasti na olympijských hrách. Je to neuvěřitelný pocit. Mám obrovskou radost,“ říká třiadvacetiletý lyžař.
Identifikuje se jako transgender sportovec. Narodil se jako žena, ale vždy se cítil být mužem. Před pěti lety to oficiálně potvrdil. „Vždycky se mnou zacházeli dobře,“ prohlásil nedávno v rozhovoru pro švédský Sportbladet.
Je si vědom toho, že na něj na hrách může být upřená pozornost. Ví, že tu existuje riziko online nenávisti. „Samozřejmě jsem o tom přemýšlel. Ale dělám, co mám a je mi to jedno,“ řekl s tím, že během her se nejspíš odpoutá od sociálních sítí.
Program olympijských her 2026
Freestyler zatím nepodstoupil operaci změny pohlaví. Má proto stejné zařazení jako ženy, uvedl Švédský olympijský výbor. Mezinárodní olympijský výbor uvedl, že Lundholm soutěží v ženské kategorii, což odpovídá pohlaví sportovce.
Sám sportovec řekl švédské televizi SVT, že se přiznal k tomu, že se identifikuje jako muž. „Ale soutěžím proti ženám, protože mají stejné zařazení jako já. A to je pro všechny v pořádku.“
Ke švédskému olympijskému týmu se připojil teprve na konci ledna. Jeho nejlepší výsledek ve Světovém poháru bylo 18. místo ve finské Ruce v prosinci 2025. V minulé sezoně se stal celkovým vítězem Evropského poháru.
Vyloučení trans sportovců z příštích her?
Jak píše web Them, až donedávna si každý sport v rámci MOV mohl stanovit vlastní pravidla pro začlenění trans sportovců.
Loni v červnu prezidentka MOV Kirsty Coventryová naznačila, že by mohli být na hrách 2028 vyloučeni z ženských kategorií. Oznámila, že MOV aktualizuje svou politiku pro zařazení do ženských kategorií, aby je „v první řadě ochránila“.
Prvním otevřeně trans nebo nebinárním sportovcem, který vyhrál olympijské zlato byl(a) fotbalistka Rebecca Quinnová, která s Kanadou triumfovala na olympiádě v Tokiu 2020. Na stejných hrách mezi ženami vzpírala transgender sportovkyně Laurel Hubbardová z Nového Zélandu.
Velkým tématem byla na letních hrách v Paříži účast boxerky Imán Chalífové, která kralovala v kategorii do 66 kilogramů. Alžířanka často poslouchala ohlasy, že není tím, za koho se vydává a že by v ženské kategorii neměla startovat.