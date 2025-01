Priske je blízko odvolání, píší v Dánsku. Chtěl změny, vedení klubu ho odmítlo

Zavařit mu měla tisková konference z minulého týdne, kdy o svém týmu prohlásil, že „v sobě oheň cítí, ale v hráčích už tolik ne“.

„Není to žádné překvapení, byť je to i tak pořád smutné. Je to fajn chlapík a slušný trenér, ale rozdíly v taktice a herní tváři byly ve srovnání s Arnem Slotem až příliš znát,“ uznal Mark Lievisse Adriaanse, novinář z Rotterdamu, který na sociálních sítích spravuje účet KuipTalk.

Podle zdrojů Tipsbladetu, které mají blízko ke klubu, měl Priske minulý týden schůzku s vedením. Chtěl vyřešit některé problémy, přál si změny v kádru, šéfové to odmítli.

„Nyní je on sám mrtvý muž a nezdá se, že by situaci bylo možné zachránit,“ napsal dánský deník.

Priske to měl po loňském příchodu ze Sparty ve Feyenoordu „nahnuté“ od začátku. Přišel jako náhrada za úspěšného Slota, jehož si vzal Liverpool, s nímž teď kráčí k titulu v Premier League.

Brian Priske jako trenér Feyenoordu Rotterdam

Když v úvodu sezony neměl Priske výsledky, jeho angažování zpochybňovali fanoušci, proti němu byli i někteří tamní novináři. Postupně se tým zmátořil a situace se zklidnila.

Jenže v posledním duelu loňského roku těsně před Vánoci podlehl vedoucím Eindhovenu 0:3, druhou část sezony v lednu začal porážkou s Utrechtem a naposled remizoval v Tillburgu. Patnáct kol před koncem je Feyenoord čtvrtý, má desetibodovou ztrátu na Eindhoven, devět bodů mu chybí na druhý Ajax.

„Co se týče dat, nebyly výkony týmu vůbec špatné, ale měl zkrátka smůlu na velké zápasy s Ajaxem a Utrechtem, kteří hrají až moc nad své možnosti. Navíc mám pocit, že ho sportovní ředitel nepodporoval tak, jak by měl, vždyť nenahradil žádné odcházející klíčové hráče,“ podotkl novinář Adriaanse.

„Vše nasvědčuje tomu, že je jedno, jak to dopadne proti Bayernu Mnichov. Zdá se, že rozhodnutí vyhodit Priskeho klub už učinil,“ napsal Tipsbladet.

Jeho nástupcem by mohl být Marino Pušič. Někdejší asistent Arneho Slota je v Rotterdamu velmi populární. V současnosti je hlavním trenérem Šachtaru Doněck, kde se mu však rovněž nedaří.

Priske loni po příchodu ze Sparty podepsal smlouvu do léta 2027. Tím Feyenoord ukázal, že mu hodně věří. Jenže to se zřejmě změnilo.