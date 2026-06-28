Je tu skoro každý, kvalifikace ztrácí účel. Tvrdá slova kouče Ghany k rozšíření MS

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  12:56
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Carlos Queiroz běží za fanoušky Ghany slavit vítězství nad Panamou.

Carlos Queiroz běží za fanoušky Ghany slavit vítězství nad Panamou. | foto: AP

Chorvatský záložník Nikola Vlašič (uprostřed) slaví gól do sítě Ghany.
Chorvatský záložník Nikola Vlašič (uprostřed) slaví gól do sítě Ghany.
Chorvatský záložník Nikola Vlašič (13) střílí po rohu gól do sítě Ghany.
Rozhodčí Drew Fischer v diskusi s hráči po gólu Ghany v utkání s Chorvatskem.
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Ta slova se Giannimu Infantinovi nebudou líbit. Asi ani Pavlu Nedvědovi, ani Miroslavu Koubkovi, ani Davidu Trundovi i dalším „obdivovatelům“ megalomansky rozšířeného fotbalového mistrovství světa. „Jasně, jsme v play off, ale samotná účast na šampionátu nemá velkou hodnotu, když se tam dostane skoro každý.“

Pronesl je trenér ghanských fotbalistů Carlos Queiroz poté, kdy jeho tým hodinu po sobotní půlnoci středoevropského času po porážce s Chorvatskem (1:2) postoupil do vyřazovací fáze jako jeden z týmů na třetích příčkách skupin. V play off je jako jeden z dvaatřiceti týmů.

„Třeba kvalifikace v Evropě i Africe ztrácí význam. Formát mistrovství světa by měl být takový, aby se už v kvalifikaci o něco hrálo a nebylo snadné z ní postoupit,“ řekl Queiroz, rodák z Mozambiku s portugalským občanstvím.

Souhlasíte s ghanským trenérem Carlosem Queirozem, že 48 týmů na MS je příliš mnoho a účast na turnaji nemá velkou hodnotu?

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Například Evropa měla dosud třináct týmů mezi dvaatřiceti účastníky závěrečného turnaje. V rozšířeném šampionátu na osmačtyřicet zemí, jehož hlavním iniciátorem při schvalování v roce 2017 byl tehdy nově zvolený prezident FIFA Infantino, dostala o tři místa víc.

Některým se to zdálo málo.

„Když se podíváte, jak těžká byla naše cesta,“ glosoval po březnové baráži, v níž Češi vyřadili Irsko a Dánsko, jejich trenér Koubek.

Jak si v základní části vedly kontinenty

48 účastníků, z toho 32 postup do play off

Evropa: 16 účastníků, 13 postup do play off, tři vyřazeni (Česko, Turecko, Skotsko)

Afrika: 10 účastníků, 9 v play off, vyřazeno Tunisko

Jižní Amerika: 6 účastníků, 5 v play off, Uruguay vyřazena

Asie: 9 účastníků, 2 v play off (Austrálie, Japonsko), 7 vyřazeno (Korea, Írán, Irák, Jordánsko, Katar, Saúdská Arábie, Uzbekistán)

Střední a Severní Amerika: 6 účastníků, 3 v play off (pořadatelé USA, Kanada, Mexiko), tři vyřazeni (Curacao, Haiti, Panama)

Oceánie: Nový Zéland vyřazen ve skupině

Generální manažer reprezentací Nedvěd i předseda asociace Trunda v souvislosti postupem na turnaj mluvili o velkém úspěchu.

„Ještě si vůbec neuvědomujeme, co se nám povedlo,“ říkal Nedvěd.

„Teď bude oslava, ta bude velká. Česká republika se může radovat,“ jásal Trunda na začátku dubna.

Jenže v Americe přišlo vystřízlivění.

Právě Česko se zařadilo mezi nejslabší účastníky turnaje, z evropských zemí bylo úplně nejhorší. Do play off vedle Čechů nepostoupili už jen Turci a Skotové, ale oba aspoň jednou vyhráli.

Afrika obdržela o tři pozice víc plus jedno místo v mezikontinentální baráži. Z deseti mužstev na MS do play off prošlo devět včetně Ghany. Domů cestuje jen Tunisko. Neuhrálo nic, dostalo dvanáct branek a dvě dalo.

S nulou na bodovém kontě se rozloučily také Haiti, Jordánsko, Uzbekistán, Irák a Panama, která ani neskórovala.

„Nová podoba šampionátu přinesla spoustu novinek a malých detailů. Ale jejich přínos bude nutné do budoucna pečlivě zvážit,“ zdůraznil Queiroz. Na mistrovství světa je už popáté, v minulosti na něm vedl Portugalsko a třikrát Írán.

Chorvatský záložník Nikola Vlašič (uprostřed) slaví gól do sítě Ghany.
Chorvatský záložník Nikola Vlašič (uprostřed) slaví gól do sítě Ghany.
Chorvatský záložník Nikola Vlašič (13) střílí po rohu gól do sítě Ghany.
Rozhodčí Drew Fischer v diskusi s hráči po gólu Ghany v utkání s Chorvatskem.
Ghanský stoper Derrick Luckassen slaví se spoluhráči gól v utkání s Chorvatskem.
30 fotografií

Ghana postoupila do vyřazovací fáze poprvé od roku 2010, kdy na „domácím“ turnaji v Jihoafrické republice došla až do čtvrtfinále.

V úvodním kole ji čeká Kolumbie, hrát se bude v Kansasu příští víkend.

„S Chorvatskem jsme sice prohráli, ale bylo tam dost poučných momentů. Z tohohle zápasu si vezmeme opravdu hodně, může nám to pomoct,“ pronesl Queiroz.

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