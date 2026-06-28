Je tu skoro každý, kvalifikace ztrácí účel. Tvrdá slova kouče Ghany k rozšíření MS

Pronesl je trenér ghanských fotbalistů Carlos Queiroz poté, kdy jeho tým hodinu po sobotní půlnoci středoevropského času po porážce s Chorvatskem (1:2) postoupil do vyřazovací fáze jako jeden z týmů na třetích příčkách skupin. V play off je jako jeden z dvaatřiceti týmů.
„Třeba kvalifikace v Evropě i Africe ztrácí význam. Formát mistrovství světa by měl být takový, aby se už v kvalifikaci o něco hrálo a nebylo snadné z ní postoupit,“ řekl Queiroz, rodák z Mozambiku s portugalským občanstvím.
Například Evropa měla dosud třináct týmů mezi dvaatřiceti účastníky závěrečného turnaje. V rozšířeném šampionátu na osmačtyřicet zemí, jehož hlavním iniciátorem při schvalování v roce 2017 byl tehdy nově zvolený prezident FIFA Infantino, dostala o tři místa víc.
Některým se to zdálo málo.
„Když se podíváte, jak těžká byla naše cesta,“ glosoval po březnové baráži, v níž Češi vyřadili Irsko a Dánsko, jejich trenér Koubek.
Jak si v základní části vedly kontinenty
48 účastníků, z toho 32 postup do play off
Evropa: 16 účastníků, 13 postup do play off, tři vyřazeni (Česko, Turecko, Skotsko)
Afrika: 10 účastníků, 9 v play off, vyřazeno Tunisko
Jižní Amerika: 6 účastníků, 5 v play off, Uruguay vyřazena
Asie: 9 účastníků, 2 v play off (Austrálie, Japonsko), 7 vyřazeno (Korea, Írán, Irák, Jordánsko, Katar, Saúdská Arábie, Uzbekistán)
Střední a Severní Amerika: 6 účastníků, 3 v play off (pořadatelé USA, Kanada, Mexiko), tři vyřazeni (Curacao, Haiti, Panama)
Oceánie: Nový Zéland vyřazen ve skupině
Generální manažer reprezentací Nedvěd i předseda asociace Trunda v souvislosti postupem na turnaj mluvili o velkém úspěchu.
„Ještě si vůbec neuvědomujeme, co se nám povedlo,“ říkal Nedvěd.
„Teď bude oslava, ta bude velká. Česká republika se může radovat,“ jásal Trunda na začátku dubna.
Jenže v Americe přišlo vystřízlivění.
Právě Česko se zařadilo mezi nejslabší účastníky turnaje, z evropských zemí bylo úplně nejhorší. Do play off vedle Čechů nepostoupili už jen Turci a Skotové, ale oba aspoň jednou vyhráli.
Afrika obdržela o tři pozice víc plus jedno místo v mezikontinentální baráži. Z deseti mužstev na MS do play off prošlo devět včetně Ghany. Domů cestuje jen Tunisko. Neuhrálo nic, dostalo dvanáct branek a dvě dalo.
S nulou na bodovém kontě se rozloučily také Haiti, Jordánsko, Uzbekistán, Irák a Panama, která ani neskórovala.
„Nová podoba šampionátu přinesla spoustu novinek a malých detailů. Ale jejich přínos bude nutné do budoucna pečlivě zvážit,“ zdůraznil Queiroz. Na mistrovství světa je už popáté, v minulosti na něm vedl Portugalsko a třikrát Írán.
Ghana postoupila do vyřazovací fáze poprvé od roku 2010, kdy na „domácím“ turnaji v Jihoafrické republice došla až do čtvrtfinále.
V úvodním kole ji čeká Kolumbie, hrát se bude v Kansasu příští víkend.
„S Chorvatskem jsme sice prohráli, ale bylo tam dost poučných momentů. Z tohohle zápasu si vezmeme opravdu hodně, může nám to pomoct,“ pronesl Queiroz.