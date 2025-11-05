Z kluků jsem nadšenej, ale mrzí mě výsledek. Měli jsme na víc, řekl Trpišovský

Bylo krátce před úterní půlnocí a na Trpišovském jste poznali, že u něj převažuje spíš radost z výkonu.
„Dali jsme do toho maximum, měli dobré pasáže. Od našich hráčů jsem viděl skvělé miniduely, tlak na míč, celoplošný presink, hru na riziko. Škoda, že poločas nebyl nula nula. Asi by se to pak vyvíjelo jinak. Vstup celkově byl od nás dobrý. Hráli jsme na hranici toho, co jsme mohli,“ zdůraznil.
O čem Trpišovský po utkání s lídrem Premier League i celé Ligy mistrů mluvil?
O inkasovaných gólech. „První byl nešťastný. Druhý po chybě, kterou jsme neudělali hodně dlouho. Nechali jsme hráče odcentrovat a dalšího nenabrali ve vápně. To nás hodilo zpátky, druhý gól v úvodu druhé půle to zlomil. A třetí gól padl po další chybě. Když hrajete s nejlepšími týmy, tak vás tihle soupeři potrestají. Přesně to nám ukázali. Ale našim hráčům patří uznání, s jakým odhodláním se Arsenalu postavili a jak některé situace řešili.“
O penaltách. „Ta první nám uškodila, soupeři pomohla. Ptali jsme se rozhodčího, proč byla, a říkal nám, že Provod měl rukou nad hlavou. A v takovém případě se ruší to pravidlo, že si ji hlavou nastřelil sám. O druhé penaltě, kterou nám odvolal VAR, jsme se nebavili. Jsme zvyklí, že od videa moc pozitivních zpráv nedostáváme. Škoda, že jsme ji nekopali. Aspoň dát gól, snížit, naši fanoušci by si to zasloužili. Měli jsme i další akce na útočné polovině, potřebovali jsme víc klidu. Někdy jsme měli smůlu jako když jsme zablokovali odkop gólmana, ale pak se míč odrazil zpátky k němu.“
O výkonu v prvních dvaceti minutách, které Arsenal strávil spíš v defenzívě. „Měl jsem z toho radost. Není jednoduché takhle hrát proti Arsenalu. Kluci si v zápase musí ověřit, že to takhle jde. Před čtyřmi lety jsme tady s Arsenalem prohráli nula čtyři, ale dnešní výkon byl o iks procent lepší. A to tady spousta kluků začíná, takové zápasy hrají poprvé. Není snadné je přesvědčit, že zvládnou ubránit jeden na jednoho bez zajištění. Nesmíte být od hráčů daleko ani moc blízko. Ta správná vzdálenost, to je na tom to nejtěžší. Takhle chceme hrát, celoplošný aktivní tlak na míč, to je naše DNA.“
O tom, že jako jeden z mála týmů nedostali od Arsenalu v letošní sezoně gól z rohu. „Toho si cením hodně. Už na Interu jsme je dobře bránili, naši analytici od jejich analytiků slyšeli chválu. Jak my se od nich učíme útočné standardky, oni se od nás budou učit ty obranné. Bohužel, když už jsme ty rohy ubránili, spadne nám to nešťastně na ruku a je z toho penalta. Za rok a čtvrt jsme dostali ze standardky snad jediný gól, to je super.“
O výkonech Sanyanga a Mbodjiho na levém kraji. „Když vezmu Mbodjiho bránění proti Bodö/Glimt nebo v Liberci a pak proti Arsenalu, ten posun je neskutečný. U obou hráčů je ten progres za dva měsíce obrovský. Jak se učí, jak hltají videa. Informace dostávají všichni stejné, otázkou je, jak s nimi hráči založí. Mbodji to na Saku zvládl úžasně, Sany musí zapracovat na technických věcech, ale i on byl skvělý. Pro ně je to obrovská zkušenost.“
O brankáři Markovičovi, který chyboval při třetí brance. „Svou roli zvládá obdivuhodně. Když vypadne hráč ze základní sestavy, důležitá je zastupitelnost. A Marky to ukazuje, navázal na skvělý výkon z Bergama. Škoda toho rozhodnutí, ještě jsem s ním nemluvil, jestli tam byla chyba v komunikaci. Ale jak si v první půli poradil se střelami Saky, to bylo skvělé. On je na čáře hodně rychlý. Jasně, udělal chybu, ale byl to gól na tři nula. Chybu udělá každý. On, ale i Vlček a Chaloupek ukázali, že můžou hrát velké zápasy. A to je dobře nejen pro Slavii, ale i celý český fotbal.“
O výkonu Sadílka, který ve středu pole nahradil zraněného Oscara. „Oscar má svalový problém od posledního zápasu s Ostravou, vypadá to, že nebude do konce podzimu, ale může to mít vývoj. Sadílek podal skvělý výkon, roste každým zápasem. Jak víc hraje, výkonnost se zlepšuje. Sice má silnou historii, ale u nás je nový a zvyká si. Ukázal přesně to, proč jsme ho chtěli. Fotbalové i běžecké dovednosti, organizace hry v každé situaci. Je to motor týmu, vzal za to. Byl to jeho nejlepší výkon ve Slavii. O to víc si cením, že to bylo proti Arsenalu.“
O zranění Chorého a Mosese. „Moses sice byl hodně otřesený, má tržnou ránu v obličeji, ale zdá se, že je na tom líp než Chorý. U něj to nevypadá vůbec dobře. Má problém se stehnem. Musíme se modlit, aby to byl koňar, a ne svalový problém.“