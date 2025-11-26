Trenér Legie: Neprožíváme nejlepší chvíle, ale problémy má i Sparta

„My i Sparta jsme v Evropě dobře známí. Neprožíváme zrovna nejlepší chvíle, ale i Sparta má své problémy. Musíme se podívat na sebe. Chceme podat dobrý výkon, abychom si znovu získali důvěru fanoušků,“ řekl Astiz.
Vedení Legie v závěru října propustilo kouče Edwarda Iordaneska. Pod Astizovým vedením tým ve čtyřech soutěžních zápasech ani jednou nevyhrál, na vítězství čeká už šest utkání napříč všemi soutěžemi. V domácí soutěži klesl historicky nejúspěšnější polský klub až na 12. místo a jen dva body ho dělí od sestupu.
„Tým ví, kde se nacházíme. Nikdo si nevybírá zápasy. Naše situace v lize je velmi obtížná. Očekáváme intenzivní zápas, protože Sparta je agresivní tým, který je dobrý v soubojích, takže na to musíme být připraveni. A musíme se soustředit na standardní situace. Klíčové také bude, abychom efektivněji využívali čas na míči,“ sdělil Astiz.
Sparta v sobotu zvítězila v Mladé Boleslavi 2:1, naopak Legia se ve stejný den na vzájemný souboj příliš dobře nenaladila. Až v nastavení zachránila doma alespoň bod s Lechií za remízu 2:2.
„Jsme v situaci, kdy by všichni měli myslet jen na tři body. Odehráli jsme velmi špatný zápas, Lechia byla lepší. V předchozích zápasech nám chybělo štěstí a efektivita. Poslední zápas byl ale naprostý propadák. Proti Termalici jsme v 93. minutě inkasovali gól. Teď jsme jeden vstřelili. Mám pocit, že se všechno špatné, co se nám předtím dělo, vrátí do normálu. Máme potenciál a kvalitní hráče, abychom to zvrátili. Čeká nás úplně jiný zápas. Každý bod, každý gól by nás mohl dostat dál,“ mínil Astiz.
Pikantní utkání čeká ofenzivního hráče Ermala Krasniqiho, který v celku z polské metropole hostuje právě ze Sparty. Nastoupit by mohl nejen proti bývalým spoluhráčům, ale i parťákovi z kosovské reprezentace Albionu Rrahmanimu.