Ve Spartě vyrostl, hrál za ni ligu a po skončení aktivní kariéry tam také začal trénovat.
Loučka končí ve Spartě po devíti letech, během kterých dělal vedoucího druholigové rezervy, asistenta i hlavního trenéra. Mezitím povýšil jako asistent k áčku, které loni na jaře vedl v závěru sezony i jako dočasný hlavní kouč.
„Děkuji Lubošovi za odvedenou práci. Po dobu tří let se podílel na rozvoji našich mladých hráčů a napomáhal jim v přechodu do dospělého fotbalu. Za celý klub mu přeji hodně štěstí a úspěchu v budoucnosti,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Sivok, čerstvý nástupce Tomáše Rosického.
Čtyřiačtyřicetiletý Loučka byl s Priskem úzce spjatý. „Přišel do mého života a rozsvítil velké světlo. Nejen sportovní odborností, ale i lidskostí, jak působil na ostatní. Vytvořil prostředí, do kterého se každý den těšíte a chcete v něm pracovat,“ říkal Loučka o Priskem.
Když v lednu 2024 převzal rezervu jako hlavní kouč, s přehledem ji zachránil. V dalším ročníku v ní skončil skvělém na pátém místě. V minulé sezoně však s béčkem sestoupil. Značně omlazený kádr bez pomoci posil z áčka vypjatý boj o záchranu nezvládl.
Letos na podzim je Sparta B ve třetí lize v průměru. Rozestavením i herním projevem kopírovala áčko i s jeho neduhy. Spoustu zápasů nevyhrála jen kvůli tomu, že hráči neproměňovali šance a inkasovali hloupé góly.
V posledním podzimním zápase, v němž Sparta B nastoupí na umělé trávě v Edenu proti Slavii C, povedou tým dosavadní asistenti Michal Zach, Jan Blažíček a Libor Kozák.