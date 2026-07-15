Zodpovědnost i privilegium. Finále je jen pro vyvolené, říká kouč Španělů

Autor:
  6:59aktualizováno  6:59
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Španělský kouč Luis de la Fuente v semifinálovém utkání proti Francii na MS ve...

Španělský kouč Luis de la Fuente v semifinálovém utkání proti Francii na MS ve fotbale 2026. | foto: AP

Francie a Španělsko v semifinálovém utkání na MS fotbale 2026.
Francie a Španělsko v semifinálovém utkání na MS fotbale 2026.
Španělský fotbalista Marc Cucurella se raduje z výhry nad Francií na MS ve...
Fanoušci Španělska se radují z postupu svého týmu do finále MS 2026.
52 fotografií
Než vypustil mužstvo na hřiště, trenér španělských fotbalistů Luis de la Fuente před semifinále mistrovství světa proti Francii zdůraznil. „Hrajeme s jedním z nejlepších týmů planety, ale oni narazí na ty úplně nejlepší.“ Nebylo to přehnané sebevědomí, které do hráčů vtloukal. Španělsko soupeře celkem suverénně přehrálo a po vítězství 2:0 je v boji o zlato.

Když bezprostředně po závěrečném hvizdu přišel na televizní rozhovor, na španělském trenérovi byste nepoznali, že právě dovedl svůj tým do finále šampionátu.

Klidný výraz, soustředěný pohled. „Je těžké popsat, co cítím. Štěstí, radost, hrdost,“ přemítal.

„Být ve finále je privilegium, je to jen pro vyvolené, ale také zodpovědnost. Musíme udělat ještě jeden krok, abychom dosáhli toho, čeho chceme.“

Španělská cesta turnajem je působivá. Po úvodní bezbrankové remíze s Kapverdskými ostrovy úřadující evropští šampioni mezi favority rozhodně nepatřili. Ale od té doby? Šest zápasů, šest výher a skóre 13:1.

„Máme výjimečné mužstvo, které se chce pořád zlepšovat. Hlavně máme tým. Všichni dávají svůj talent a kvality ve prospěch mužstva. Je krása to vidět,“ prohlásil kouč. „Co bylo těžké, tak díky hráčům vypadá najednou snadno.“

Během turnaje Luis de la Fuente oslavil pětašedesátiny. Nástupce Luise Enriqueho přišel k národnímu mužstvu v lednu 2023 po mistrovství světa v Kataru, kde Španělsko vypadlo v osmifinále s Marokem.

O rok a půl později s jím triumfoval ve finále mistrovství Evropy. O dva roky později je na dalším vrcholném turnaji opět ve finále.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.