ONLINE: Fotbalová asociace jmenovala Koubka trenérem reprezentace

Fotbalová reprezentace má nového stálého trenéra po 65 dnech. Nástupcem Ivana Haška se stane čtyřiasedmdesátiletý kouč, jenž ještě na podzim vedl Viktorii Plzeň, ale po špatných výsledcích byl odvolán.
Koubek si k sobě bere asistenta Jana Suchopárka, který do léta vedl reprezentační jedenadvacítku. U týmu zůstávají Jaroslav Plašil a Jan Rezek. Končí dočasný kouč Jaroslav Köstl.
Nový realizační tým má za úkol v březnové baráži postoupit na světový šampionát do Severní Ameriky. Semifinále proti Irsku se bude hrát v pražském Edenu na Slavii, případné finále pak na Letné na Spartě.
„Pro mě je to milé překvapení a obrovská čest. Vážím si tohoto momentu v kariéře, ale zároveň je to obrovský závazek a výzva tohle dokázat. Uděláme všechno proto, abychom byli na mistrovství světa. Říkám tomu panna, nebo orel a věřím, že padne správná strana mince. Jsem optimista a věřím, že to dokážeme,“ řekl Koubek po svém jmenování.
Smlouvu dostal na dva a půl roku, tedy do mistrovství Evropy 2028, které se hraje ve Velké Británii a Irsku.
Po dvou měsících končí příběh o tom, jak generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd hledal trenéra v zahraničí, aby ho našel pár kilometrů od strahovského sídla asociace.
Miroslav Koubek
Narozen 1. září 1951
Hráčská kariéra: Union Žižkov, Admira Praha, VTJ Slaný, Poldi Kladno, Sparta (1978 až 1982)
Trenérská kariéra: Poldi Kladno (1983 až 1988), Sparta (asistent 1988 až 1989), Chomutov (1989 až 1991), Amberg (1992 až 1995), Kladno (1997 až 2000), Plzeň (2000 až 2001), Kladno (2002 až 2007), Teda (asistent 2008), Čáslav (2008 až 2009), Baník Ostrava (2009 až 2010), Mladá Boleslav (2011 až 2012), Česko U19 (2013 až 2014), Slavia (2013 až 2014), Plzeň (2014 až 2015), Bohemians (2016 až 2017), Česko (asistent 2016 až 2018), Hradec Králové (2021 až 2023), Plzeň (2023 až 2025), Česko (2026 až ?)
Trofeje: mistr ligy s Plzní (2015), vítěz druhé ligy s Kladnem (2006)
Trenérská bilance v české lize: 328 zápasů, 142 výher, 77 remíz, 109 porážek
Ač oficiálně žádné jméno dosud nezaznělo, v souvislosti s trenérem národního mužstva se mluvilo o Jürgenu Klinsmannovi, Fatihu Terimovi a Slavenu Biličovi. „Česko není moje volba,“ přiznal Bilič chorvatským médiím s tím, že Nedvěda odmítl.
Když naposled o víkendu Slavia odmítla uvolnit Jindřicha Trpišovského, vysněnou volbu pro asociaci, Nedvěd, předseda David Trunda a místopředseda Zdeněk Grygera, členové výkonného výboru, kteří mají reprezentaci na starosti, se zaměřili na Koubka. V týdnu jednali na Kladně, kde Koubek žije a kde před dvaačtyřiceti lety začal trenérskou kariéru.
Pak se někdejší gólman Sparty na Letnou vrátil v pozici asistenta Jozefa Jarabinského.
Jako hlavní vedl Chomutov a Amberg v nižších soutěžích. Vrátil se do Kladna, které z divize dovedl až mezi elitu. Mezitím si vyzkoušel nejvyšší soutěži v Plzni, kam se poté ještě dvakrát vrátil a v roce 2015 zde získal titul.
O nejvyšší příčky hrál i s Baníkem, v druholigové Čáslavi vybojoval právo účasti v první lize, ale klub se ho vzdal.
Působil v Mladé Boleslavi, ve Slavii, v Bohemians. Vyzkoušel si angažmá v Číně a v letech 2016 až 2018 byl asistent reprezentačního kouče Karla Jarolíma.
Od léta 2021 vedl dvě sezony Hradec Králové a naposled Plzeň. S ní byl v osmifinále Evropské ligy a ve čtvrtfinále Konferenční ligy.
Jak se vybíral reprezentační trenér
Chronologie událostí od porážce 1:2 na Faerských ostrovech
15. října - Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR odvolal tři dny po senzační porážce 1:2 s Faerskými ostrovy v kvalifikaci mistrovství světa trenéra Ivana Haška od reprezentace. Předseda FAČR David Trunda uvedl, že jednou z hlavních variant je zahraniční trenér. Výběr potenciálních kandidátů dostal na starost generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
22. října - Reprezentaci dočasně převzal dosavadní asistent Jaroslav Köstl, který následně dovedl tým k výhrám nad San Marinem (1:0) a Gibraltarem (6:0). Březnové play off o MS měl český výběr prakticky jisté už před listopadovým srazem.
4. listopadu - Trunda po zasedání výkonného výboru FAČR uvedl, že širší okruh adeptů na post reprezentačního trenéra se zúžil, konkrétní jména ale neoznámil.
2. prosince - Trunda po dalším zasedání výboru oznámil, že výběr se zúžil na dvě jména, konkrétní osoby ale znovu nepředstavil.
13. prosince - FAČR oznámil, že trenér Slavie Jindřich Trpišovský reprezentaci v play off o MS nepovede, protože ho pražský klub neuvolní. Trpišovský byl jednou z hlavních variant, FAČR však přes maximální snahu svolení Slavie nezískala.
15. prosince - Chorvat Slaven Bilič odmítl nabídku trénovat českou fotbalovou reprezentaci. Nedvěd jej prý oslovil dvakrát, ale neuspěl.
19. prosince - FAČR se dohodla s Miroslavem Koubkem na smlouvě na dva a půl roku.