Zajímala mě i minulost. Trenér Koubek o Součkovi, výběru hráčů, baráži či Daridovi

Jmenován byl pět dnů před Vánoci a do práce se pustil s úsilím mladíka. „Jeho pracovitost je neskutečná,“ řekl o trenérovi někdejší záložník Pavel Nedvěd, jenž z funkce generálního manažera reprezentací Koubka vybral.
„Práci dávám všechno,“ prohlásil kouč.
Během ledna se rozjel za hráči, kteří pro něj přicházejí v úvahu.
„Všechny jsem netrénoval a osobní kontakt je nezastupitelný,“ poznamenal Koubek. „Mluvili jsme taky o motivaci k úkolu, co nás čeká. Zajímala mě i minulost, abych se v určitých věcech zorientoval. Zaznělo tam i to, co chceme hrát.“
Trenér Koubek o soupeři pro baráž
„Irové přijedou s velkým srdcem, jsou to rváči. Je to velice tvrdý, soubojový tým, mají rychlý přechod do útoku. Jsou agresivní, organizovaní zejména směrem dozadu. Hrají trošku typičtější ostrovní fotbal. Ale také umí kombinovat, hrají to, co mu soupeř dovolí. Hlavně je u nich týmovost, soudržnost. Vidím je jako herně průměrné mužstvo, ale s velkým srdcem, nesmírně pevné a odhodlané.“
S Nedvědem navštívili soustředění elitních českých klubů Slavie, Sparty či Plzně, které hráče do národního mužstva nejvíc dodávají.
Byl za krajánky v Anglii i v Německu, kam se chystá ještě jednou, protože Coufala, Hranáče a Hložka z Hoffenheimu nezastihl.
„U Adama Hložka nejsou zprávy úplně nejpříznivější. Opakované zranění není nic dobrého. Abych byl upřímný, vypadá to tak, že pro baráž k dispozici nebude,“ podotkl Koubek.
„Z hráčů, s kterými jsme mluvili, cítíme odhodlání, motivaci a touhu to dokázat,“ zdůraznil kouč.
Svou první nominaci oznámí přibližně v polovině března. „Víme, které hráče máme a z jakého okruhu můžeme vybírat. Kdo z české ligy hraje poháry, kdo působí v zahraničí. Konkrétní jména si nechám pro sebe, ale na zápasy v baráži potřebujete spoustu mezinárodních zkušeností. A vždycky si můžete nechat prostor pro nějaké překvapení,“ řekl kouč.
Překvapením už nebude, pokud dostane pozvánku pětatřicetiletý Vladimír Darida, jenž reprezentační kariéru v létě 2021 po mistrovství Evropy ukončil.
„Když jsme Vláďu oslovili, tak si přejeme, aby v týmu byl. Na podzim byl nejlepším záložníkem české ligy, v národním mužstvu byl skoro deset let, dělal kapitána. Není konkrétní datum, kdy se má rozhodnout. Necháváme ho v klidu, je to na něm,“ řekl Koubek.
Mezi českými hráči je totiž málo kreativních záložníků, v poslední době ve středu pole nastupovali vedle Tomáše Součka především tzv. „zloději balonů“, dříči, defenzivně ladění středopolaři jako Alex Král, Lukáš Červ či Michal Sadílek.
S Daridovým nástupcem v roli kapitána Součkem řešil i nepříjemnou věc. Výkonný výbor asociace mu totiž za chování po listopadovém kvalifikačním utkání proti Gibraltaru pásku na barážové semifinále odebral.
„S Tomášem budete jako trenér vždycky počítat, je to velká osobnost, hraje Premier League,“ řekl Koubek.
O kapitánovi pro baráž a nejspíš i pro další období rozhodne ještě před tím, než se mu hráči v březnu poprvé sejdou. „Ale nejdřív se to musí dozvědět hráči,“ upozornil Koubek.
Radost může mít z formy ofenzivního šikuly Pavla Šulce, který právě pod Koubkem v Plzni od léta 2023 ohromně vyrostl a momentálně v Lyonu patří mezi nejlepší střelce francouzské ligy. „Jen se modlím, aby se nezranil,“ prohodil Koubek.