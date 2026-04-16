Svaz volí nástupce Rulíka. Co říkají členové výkonného výboru na Motáka s Grossem?

Po deváté hodině se do sídla svazu na Českomoravské začali scházet členové výkonného výboru včetně prezidenta Aloise Hadamczika.
„O náladě nemůžu moc mluvit, ale panuje dobrá. A jestli čekám hladké schválení? Na to se nedá odpovědět, budeme o tom mluvit a uvidíme,“ popisoval pro iDNES.cz.
Jasno bude až ve čtvrtek večer, svaz svolal na 18 hodinu po jednání výkonného výboru mimořádnou tiskovou konferenci v Síni slávy Českého hokeje.
Favority na uvolněné místo po Rulíkovi, jenž od příští sezony převezme extraligové Kladno, mají být právě Gross a Moták.
„Uvidíme, nemám moc informací. Sám budu asi překvapený, koho pan prezident vytáhne z klobouku,“ poznamenal viceprezident Jan Tůma.
S informací o jmenování trenérského dua přišel před týdnem server Sport.cz, redakce iDNES.cz rovněž informovala o tom, že svaz Grosse kvůli práci u reprezentačního áčka oslovil.
„Čekáme na návrhy. Řeší to sportovní úsek, pan prezident... Pokud by platilo, co prosáklo médii, tak tam není žádné kontroverzní jméno nebo něco, co by se mi nelíbilo,“ rozpovídal se jeden z členů výkonného výboru Petr Vosmík. „Jména, která zazněla, jsou profesionálové, určitě mají nároďáku co dát. Nevím, jaká je mezi nimi chemie, ale pokud ji mezi sebou cítí a důvěru dostanou, tak věřím, že to bude fungovat.“
„Bude záležet na jménech a na dalších věcech, ale nepředpokládám, že bychom se neměli domluvit. Určitě tuším, jak budu hlasovat, a myslím si, že to bude v pohodě,“ přidal se Aleš Kmoníček.
Sedmapadesátiletý Gross posledně vedl Spartu, skončil v říjnu po necelých třech sezonách. Moták se v prosinci rozloučil s Třincem, který v letech 2023 a 2024 dovedl k mistrovskému titulu.
Výkonný výbor Českého hokeje
Prezident: Alois Hadamczik
Viceprezidenti: Petr Bříza, Jan Tůma
Další členové: Bedřich Ščerban, Aleš Kmoníček, Marek Chmiel, Stanislav Tichý, Petr Vosmík, Milan Urban, Jan Havlíček, Petr Vinš
Na konci ledna byl jmenován nástupcem Patrika Augusty na pozici kouče českých juniorů, nakonec je ale ve hře jeho posun k národnímu týmu dospělých.
Spekuluje se, že by s Grossem měli dostat dvouletou smlouvu, v roli pozorovatelů by mohli vyrazit už na letošní mistrovství světa, které startuje ve Švýcarsku 15. května.
Alois Hadamczik, prezident Českého hokeje, v březnu avizoval, že do začátku šampionátu chce mít jasno. „Vím, s kým chci mluvit,“ hlásil po oznámení Rulíkova konce s tím, že o zahraničním kouči neuvažuje.
V posledních týdnech se ve spojení s reprezentací skloňovala také jména Václava Varadi nebo Miloslava Hořavy, z těchto variant ale nakonec sešlo.
Nabídku odmítl také Tomáš Plekanec, jeden z členů současného trenérského štábu, který se chce plně od příštího ročníku plně soustředit na klubové povinnosti v Kladně.
Tam naváže na spolupráci s kolegy z národního mužstva, k Rytířům se přesune také další z asistentů Marek Židlický a gólmany dostane na starost Ondřej Pavelec.
„Chtěl jsem to řešit až po mistrovství světa, ale bohužel to bylo nastavené tak, že to chtějí vědět co nejdřív. Takže jsme to začali intenzivně řešit a udělali jsme rozhodnutí. Vyšel jsem svazu vstříc,“ vysvětloval Rulík.
Po mistrovství světa se rozloučí i generální manažer Jiří Šlégr. Končí mu smlouva, zájem o její prodloužení projevil, ale pro svaz je překážkou, že majetkově vstoupí do klubu v Litvínově.