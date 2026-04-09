Moták a Gross? Hokejovou reprezentaci by mohla převzít dvojice trenérů

S informací přišel server Sport.cz, redakce iDNES.cz už v minulých dnech informovala, že hokejový svaz trenéra Grosse oslovil.
„Jméno nového trenéra národního týmu se hokejová veřejnost dozví ještě do začátku letošního mistrovství světa. V tuto chvíli se k tomu ale nemůžu více vyjadřovat,“ uvedl ve čtvrtek pro iDNES.cz tiskový mluvčí svazu Marek Němčík.
Moták je momentálně v roli trenéra reprezentační dvacítky, nakonec se však zřejmě posune k A-týmu. Uvolněné místo u juniorů by mohl zaplnit například Jaroslav Nedvěd, který nyní vede Spartu.
U té v sezoně působil také Gross, v klubu ale skončil na začátku října po nevydařených výsledcích. A nyní by měl vytvořit tandem s Motákem u národního týmu.
Jména dvou zkušených koučů by nyní měla být předložena na výkonném výboru, oba by se pak v roli pozorovatelů měli vydat na květnový světový šampionát do Švýcarska.
Ten bude poslední reprezentační akcí pro Rulíka, jenž se rozhodl skončit i přes nabídku výkonného výboru na pokračování.
„Sám jsem to chtěl řešit až po mistrovství světa, ale bohužel to bylo nastavené tak, že to chtějí vědět co nejdřív. Takže jsme to začali intenzivně řešit a udělali jsme rozhodnutí. Vyšel jsem svazu vstříc,“ prozradil Rulík.
Gross už se v hledáčku národního týmu měl objevit před čtyřmi lety, kdy měl společně s Miloslavem Hořavou dělat asistenta Karimu Jalonenovi.
„Byla by velikánská výzva pracovat s kapacitami jako Jalonen a Hořava, moc bych se od nich naučil a pracoval bych se špičkovými hráči, ale já jsem si to rozmyslel, potřebuju každodenní práci,“ řekl tehdy Gross.
Kromě něj a Motáka se v posledních týdnech objevovala také jména Václava Varadi či Miloslava Hořavy, tyto varianty však nakonec nejsou reálné. Odmítl také Tomáš Plekanec, jenž se chce věnovat klubové práci na Kladně.
Objevila se také varianta zahraničního kouče, ve hře mohl být Patrick Fischer ze Švýcarska, jenž po domácím květnovém šampionátu skončí u tamního národního týmu, se kterým získal tři stříbrné medaile.
Prezident Alois Hadamczik však už při oznámení konce Radima Rulíka uvedl, že reprezentaci převezme český trenér. Právě do Švýcarska se svaz nicméně měl koukat, možností by byl Pavel Rosa, jenž dělá asistenta v Bernu.
Ke změně u reprezentace také dojde na pozici generálního manažera. V ní skončí Jiří Šlégr, jenž majetkově vstupuje do extraligového Litvínova.