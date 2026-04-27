Augusta a Fuksa se stali trenéry roku. Ocenění získal i otec olympionika Jílka

Trenérem roku v kategorii para sport byl vyhlášen Vladimír Brada, jenž stojí za úspěchy českých para lukostřelců.
Do Síně slávy byli uvedeni František Táborský (házená), Jiří Kratochvíl (vodní slalom), Pavel Tunka (atletika), Josef Přibyl (šachy), Svatopluk Sekanina (karate), Miroslav Vrbka (vzpírání) a Václav Janouch (para atletika).
Petr Fuksa a Josef Fuksa, otec a dědeček olympijského šampiona dávají v cíli rychlostních kanoistů rozhovory českým novinářům.
Šestapadesátiletý Petr Fuksa je sám bývalým úspěšným českým rychlostním kanoistou. Společně s otcem Josefem stojí za kariérou syna Martina i jeho mladšího bratra Petra. Martin Fuksa je olympijský vítěz z Paříže, vedle toho získal řadu medailí na mistrovství světa a Evropy. Vloni ovládl na ME v Račicích závod na 500 metrů a byl druhý na kilometru, na MS v Miláně měl opačnou bilanci.
Stejně starý Augusta vedl v posledních třech sezonách hokejovou reprezentaci hráčů do 20 let, která získala na mistrovství světa dvě bronzové medaile a letos stříbrnou. Od příští sezony se Augusta stane v extralize koučem pražské Sparty. V kategorii trenérů kolektivních sportů Augusta navázal na vítězství Radima Rulíka z loňského roku.
Prvním vítězem ankety ČOV byl v roce 2013 trenér rychlobruslařky Martiny Sáblíkové Petr Novák. Cena za kolektivní sporty se vyhlašuje od roku 2017. Prvním laureátem byl volejbalový trenér Jiří Zach.