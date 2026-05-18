Češi promíchali přesilovky, v jaké sestavě nastoupí? Na tréninku chyběl Kempný

Národní tým se od 20.20 pokusí napravit sobotní zaváhání, nečekanou porážku 2:3 v prodloužení s outsiderem ze Slovinska.
S Kempným, nebo bez něj? Možné jsou pořád obě varianty. „Ráno se necítil dobře, uvidíme, jak mu bude večer. Když bude schopný nastoupit, hrát bude,“ vysvětlil po rozbruslení asistent trenéra Jiří Kalous.
Česká sestava na pondělním tréninku
Červenka – Sedlák – Blümel
Hájek – Hronek
PP1:
PP2:
Pokud zkušený bek zůstane mimo, defenzivní dvojice potkají lehká škatulata. Hájek se zřejmě posune k Hronkovi, z pozice sedmého obránce by poskočil Tomáš Galvas, jenž bruslil vedle Marka Alschera.
Na krátkém půlhodinovém rozbruslení hokejisté pilovali i přesilové hry. Rovněž v odlišném složení.
Zcela vypadl Matyáš Melovský. Do první pětice se posunuli Matěj Blümel a Martin Kaut, jenž nahradil Davida Tomáška.
Ten by měl řídit druhou speciální formaci, kde ho doplní ještě Daniel Voženílek, Dominik Kubalík, Tomáš Cibulka a nově také Jakub Flek.
„V početní převaze jsme se zatím ani jednou neprosadili, chtěli jsme tomu dát nový impulz. Věříme, že změny pomůžou,“ líčil Kalous, zatímco se zpoza mixzóny ozýval křik švédských hokejistů, kteří si před tréninkem krátili čas s fotbalovým míčem.
Jinak chce národní mužstvo sázet na sestavu, která v pátek zařídila pohodlné vítězství nad Dánskem (4:1). Tedy i s Blümelem v prvním útoku.
„Doufáme, že naváže na výkony, které umí podat,“ hlásil Kalous. „Je to velice bruslivý hráč, dokáže se dostat do šancí i je ostatním připravit. Snad bude jeho forma gradovat.“
Z hráčů cítí odhodlání zaváhání napravit.
„Proběhly nějaké individuální pohovory, kluky jsme spíš nechali odpočinout. U videa jsme jim ukázali momenty z předchozích turnajů, tam bylo vidět, že věci, které nám chyběly, umíme dobře sehrát,“ řekl Kalous.
Třeba i proti pondělnímu soupeři. Navíc nedávno, před necelými dvěma týdny na Švédských hokejových hrách v Ängelholmu, kde národní mužstvo po takticky vyspělém a koncentrovaném výkonu zvítězilo 3:1.
Češi doufají, že na vítězství dosáhnou i ve Fribourgu.