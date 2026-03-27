V pátečních trénincích F1 v Japonsku byli nejrychlejší Russell a Piastri

  10:00aktualizováno  10:00
V úvodních trénincích na Velkou cenu Japonska formule 1 byli nejrychlejší Brit George Russell z Mercedesu a Australan Oscar Piastri z McLarenu. Zatímco lídr mistrovství světa Russell zajel v první části o 26 tisícin sekundy rychlejší čas než jeho týmový kolega Andrea Kimi Antonelli, Piastri předčil později Itala o 92 tisícin sekundy. Úřadující světový šampion Brit Lando Norris z McLarenu byl třetí a čtvrtý.
Franco Colapinto z Alpine běhen tréninku v Japonsku

Franco Colapinto z Alpine běhen tréninku v Japonsku

Isack Hadjar z Red Bull během tréninku v Japonsku
Oscar Piastri z McLarenu během tréninku na Velkou cenu Japonska
Lewis Hamilton z Ferrari se v Japonsku podepisuje fandům.
Charles Leclerc z Ferrari během tréninku na Velkou cenu Japonska
Osmadvacetiletý Russell může v Japonsku zvýšit vedení v šampionátu, po dvou závodech vede o čtyři body před Antonellim. Jezdci Mercedesu zaútočí na trati v Suzuce na třetí double v sezoně. Na prvních dvou příčkách skončili jak v úvodním závodě v Austrálii, tak před dvěma týdny v Číně.

Třetí nejlepší jezdec loňského ročníku Piastri chce napravit nevydařený vstup do sezony, na kontě zatím nemá ani bod. V Číně do závodu neodstartoval stejně jako Norris kvůli technickým potížím a v Austrálii havaroval cestou na rošt.

Mezi nejlepšími šesti chyběli v tréninku piloti Red Bullu. Čtyřnásobný mistr světa Nizozemec Max Verstappen, který v Suzuce vyhrál čtyři poslední ročníky, zajel sedmý a desátý čas. Jeho týmový kolega Francouz Isack Hadjar byl třináctý a patnáctý.

Program Velké ceny Japonska pokračuje sobotním třetím tréninkem, po němž se pojede v 7:00 SEČ kvalifikace. Hlavní závod odstartuje v neděli v 7:00 SELČ.

Velká cena Japonska

Tréninky na závod MS formule 1

První trénink: 1. Russell (Brit./Mercedes) 1:31,666, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,026, 3. Norris (Brit./McLaren) -0,132, 4. Piastri (Austr./McLaren) -0,199, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,289, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,374.

Druhý trénink: 1. Piastri 1:30,133, 2. Antonelli -0,092, 3. Russell -0,205, 4. Norris -0,516, 5. Leclerc -0,713, 6. Hamilton -0,847.

