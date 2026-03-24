ONLINE: Dvě šance na mečbol. Vary hostí Liberec, Třinec doma čelí Hradci

Vary jdou do zápasu se sérií sedmi výher v zádech, Bílé Tygry dokázaly porazit už pětkrát za sebou.
„Věřím, že jsme s trenéry nastavili správnou cestu. Děláme věci, které máme, a snažíme se toho držet. Jsem rád, že všichni v týmu vidí, že to, co po sobě chceme, funguje,“ podotýká kapitán Jiří Černoch.
3. čtvrtfinálové zápasy hokejové extraligy ONLINE
Na západ Čech přijíždí poprvé v sérii Liberec. Ten zatím naráží na skvěle chytajícího brankáře Dominika Frodla, který v úvodních dvou duelech inkasoval tři branky a připsal si 80 úspěšných zákroků.
„Budeme hledat, jak zlepšit efektivitu. Střel a šancí jsou mraky. Musíme být zarputilejší, abychom se dostali k dorážkám. Bude to teď o naší pracovitosti, sil máme dost. Věřím, že náš tým je tak dobrý, abychom uspěli,“ hlásí útočník Radan Lenc.
Třinec dává vzpomenout na nedávnou minulost a zisk pěti titulů v řadě z let 2019 až 2024. V předkole se Slezané v nejkratší možné době vypořádali s Olomoucí a navrch mají zatím i ve čtvrtfinále. V letošních vyřazovacích bojích jsou po pěti startech neporažení.
„Vypovídá to o našem nastavení – do každého zápasu jdeme s tím, že chceme uspět. Hradec je ale skvělý tým a my se musíme opravdu dobře nachystat na zápas číslo tři. Musíme mít hlavy nastavené zase stejně, o tom to je,“ zdůrazňuje kapitán Martin Růžička.
Série se zatím vyvíjí stejně jako obě předešlé, které spolu kluby sehrály. Vždy se začínalo na ledě Mountfieldu a první dva zápasy pokaždé vyhráli Oceláři. V obou předchozích případech slavili postup po výsledku 4:2 na utkání.
Východočeši musí zapomenout na ztrátu druhého domácího zápasu, kdy ještě na začátku 50. minuty vedli 2:0, přesto nakonec prohráli v prodloužení.
„Před námi je pořád stejný cíl – k postupu potřebujeme čtyřikrát vyhrát. Doma se nám to nepodařilo ani jednou, teď chceme zvítězit hned v tom prvním utkání venku. Pokusíme se být lepší,“ konstatuje kouč Tomáš Martinec.
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - D. Kurovský, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - M. Kubiesa, D. Cienciala, D. Kofroň
S. Škorvánek - D. Mudrák, P. Kalina - T. Melancon, T. Kivistö - G. McCormack, M. Vukojevic - M. Pláněk - L. Radil, P. Miškář, R. Pavlík - A. Jergl, C. Bunnaman, J. Perret - S. Moses, K. Klíma , M. Kohout - M. Nenonen, P. Hašek, J. Pour - Š. Matějček
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž
D. Frodl - T. Dello, M. Kočí - J. Jaks, D. Moravec - R. Mamčics, A. Rulík - J. Myšák, J. Bambula, J. Černoch - D. Šťastný, A. Lukošik, J. Minárik - R. Sapoušek, F. Koffer, V. Jiskra - P. Tomek, R. Číp, M. Váňa - T. Redlich, M. Osmík
P. Kváča - R. Šimek, T. Galvas - M. Ivan, K. Zile - D. Zeman, L. Ahac - M. Baránek - F. Sandberg, S. Petrovský, R. Lenc - M. Faško-Rudáš, A. Najman, J. Weatherby - J. Pytlík, A. Musil, F. Jansa - M. Zachar, J. Hujer, J. Vlach
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž