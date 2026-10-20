Třetí výhra! Mladí slávisté postupují Youth League bez zaváhání. Zdolali i Fenerbahce

Červenobílí i ve třetím kole potvrdili roli mírného favorita a navázali na předchozí triumfy nad Lens a Sabahem. Fenerbahce, které dosud v soutěži nebodovalo, v osmé minutě po samostatném úniku otevřelo skóre, ale v 16. minutě po soupeřově fatální chybě v rozehrávce srovnal Mašek. Za šest minut otočil stav po kombinaci do prázdné branky Potměšil a v 72. minutě přidal pojistku z voleje o zem Belžík.
Ligová fáze Youth League kopíruje Ligu mistrů. Hraje se rovněž systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má ale jen šest kol místo osmi. Do vyřazovacích bojů projde prvních 22 celků. Slavia má už po třech kolech téměř jistý postup, devět bodů v předchozích dvou sezonách s přehledem stačilo.
Mladíci pražského klubu hrají ligovou fázi Youth League podruhé za sebou díky účasti svých starších kolegů v elitní soutěži. V minulé sezoně obsadili v tabulce 20. místo a s osmi body těsně prošli do vyřazovací části, v níž hned na úvod vypadli s lisabonskou Benfikou.
Youth League se v této sezoně zúčastní i Hradec Králové, který coby český dorostenecký šampion bude hrát druhou větev soutěže - mistrovskou část. Východočeši v příštím týdnu rozehrají v Albánii dvojzápas proti Partizani. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.
Youth League pro fotbalisty do 19 let
3. kolo
Fenerbahce - Slavia Praha 1:3 (1:2)
Branky: 8. Ekici - 16. Mašek, 22. Potměšil, 72. Belžík.