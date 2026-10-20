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Třetí výhra! Mladí slávisté postupují Youth League bez zaváhání. Zdolali i Fenerbahce

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  16:19aktualizováno  16:19
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Slávista Jakub Kolísek (vpravo) v utkání Youth League na Tottenhamu. Český tým v Londýně utrpěl nevídaný debakl 1:9. | foto: www.slavia.cz

Fotbalisté Slavie do 19 let zvítězili i ve třetím utkání Youth League. Pražané vyhráli v Istanbulu nad Fenerbahce 3:1 a už po polovině ligové fáze mají téměř jistý postup do vyřazovací části. Navíc se dostali do čela průběžné tabulky. Další utkání v soutěži, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, odehrají 4. listopadu doma proti Arsenalu.

Červenobílí i ve třetím kole potvrdili roli mírného favorita a navázali na předchozí triumfy nad Lens a Sabahem. Fenerbahce, které dosud v soutěži nebodovalo, v osmé minutě po samostatném úniku otevřelo skóre, ale v 16. minutě po soupeřově fatální chybě v rozehrávce srovnal Mašek. Za šest minut otočil stav po kombinaci do prázdné branky Potměšil a v 72. minutě přidal pojistku z voleje o zem Belžík.

Ligová fáze Youth League kopíruje Ligu mistrů. Hraje se rovněž systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má ale jen šest kol místo osmi. Do vyřazovacích bojů projde prvních 22 celků. Slavia má už po třech kolech téměř jistý postup, devět bodů v předchozích dvou sezonách s přehledem stačilo.

Mladíci pražského klubu hrají ligovou fázi Youth League podruhé za sebou díky účasti svých starších kolegů v elitní soutěži. V minulé sezoně obsadili v tabulce 20. místo a s osmi body těsně prošli do vyřazovací části, v níž hned na úvod vypadli s lisabonskou Benfikou.

Youth League se v této sezoně zúčastní i Hradec Králové, který coby český dorostenecký šampion bude hrát druhou větev soutěže - mistrovskou část. Východočeši v příštím týdnu rozehrají v Albánii dvojzápas proti Partizani. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.

Youth League pro fotbalisty do 19 let

3. kolo

Fenerbahce - Slavia Praha 1:3 (1:2)

Branky: 8. Ekici - 16. Mašek, 22. Potměšil, 72. Belžík.
Sestava Slavie: Suchý - Barčot, Kočvara, Palaščák - Szywala (81. Kuneš), Rajnoha, Mašek (63. Savovič), Belžík (86. Ilinčič), Skokan - Kotrba (63. Cedergren), Potměšil (81. Šmiga). Trenér: Titěra.

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