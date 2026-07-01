V NHL se otevírá trh s volnými hráči. Týká se i Čechů, bez smlouvy hned čtyři gólmani

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  18:21aktualizováno  18:51
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Petr Mrázek v bráně Anaheim Ducks

Petr Mrázek v bráně Anaheim Ducks | foto: Gary A. VasquezReuters

Obránce Radko Gudas se vrátil do sestavy Anaheimu.
Tomáš Nosek (vlevo) z Floridy a Matthew Knies z Toronta.
David Kämpf z Vancouver Canucks přijímá gratulace po trefě v duelu proti...
Brankář Petr Mrázek se nadechuje po zákrocích v první třetině.
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Sotva skončila ligová sezona a draft, NHL má v kalendáři další velkou událost. Ve středu v 18 hodin (SELČ) se otevírá trh s volnými hráči, kteří opět mohou podepisovat smlouvy s jakýmkoliv klubem. Platí to i pro několik českých hokejistů. Ale bude o ně zájem?

Poté, co Radko Gudas krátce po výměně z Anaheimu na Floridu podepsal s Panthers šestiletou smlouvu, zůstává pro trh s volnými hráči NHL sedm Čechů, kteří v uplynulém ročníku do nejlepší hokejové ligy světa zasáhli.

Nejistá je situace kolem Tomáše Noska, jemuž končí smlouva na Floridě. Sezonu mu ztížila zranění, řešil se návrat do Pardubic.

Podobně je na tom také David Kämpf, kterého Washington v minulém týdnu poslal do Buffala v rámci balíčku za Alexe Tucha. Doposud však s klubem novou dohodu nepodepsal, tudíž i on se může podruhé za krátkou dobu stěhovat.

Velmi se může zúžit počet českých brankářů v NHL. Hned čtveřici z nich totiž končí smlouva a není jasné, zdali po nich některý z klubů ještě sáhne. Šanci na pokračování v zámoří ale jistě mají.

Petr Mrázek pro tuto chvíli končí v Anaheimu, David Rittich u Islanders, Vítek Vaněček v Utahu a Jiří Patera ve Vancouveru.

Brankář Petr Mrázek se nadechuje po zákrocích v první třetině.

Angažmá si hledají po štacích na farmách také Matěj Blümel, Martin Frk, Jan Jeník nebo Jakub Škarek.

A ty největší hvězdy?

Není jich přehršel jako v jiných letech, i tak ale letošní trh pár zvučných jmen nabízí.

Svou budoucnost řeší Alexandr Ovečkin. Přidá další sezonu v NHL, nebo se přesune zpět do Ruska?

Ruský hokejový útočník Alexandr Ovečkin slaví 1000. kariérní gól v NHL.

Z útočníků je volný ještě Patrick Kane, Jamie Benn nebo Claude Giroux.

Z obránců vyčnívají především John Carlson a Jacob Trouba. Švéd Rasmus Andersson, se trhu na poslední chvíli vyhnul podpisem nové sedmileté smlouvy na 59,5 milionu dolarů s Vegas.

Týmy, co pokukují po posile do brankoviště, zajímá zase Sergej Bobrovskij, Frederik Andersen nebo Stuart Skinner.

Významné podpisy na trhu volných hráčů

Erik Haula, útočník, Los Angeles Kings, 7,2 mil. dolarů na 2 roky
Mats Zuccarello, útočník, Los Angeles Kings, 1 mil. na 1 rok
Corey Perry, útočník, Los Angeles Kings, 1 mil. na 1 rok
Samuel Ersson, brankář, Ottawa Senators, 4,4 mil. na 2 roky
Jaden Schwartz, útočník, Colorado Avalanche, 9,75 mil. na 3 roky
Mason Marchment, útočník, San Jose Sharks, 35 mil. na 5 let
Ian Cole, obránce, Chicago Blackhawks, 4,75 mil. na 1 rok
Cole Smith, útočník, Chicago Blackhawks, 9 mil. na 3 roky

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