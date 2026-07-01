V NHL se otevírá trh s volnými hráči. Týká se i Čechů, bez smlouvy hned čtyři gólmani

Poté, co Radko Gudas krátce po výměně z Anaheimu na Floridu podepsal s Panthers šestiletou smlouvu, zůstává pro trh s volnými hráči NHL sedm Čechů, kteří v uplynulém ročníku do nejlepší hokejové ligy světa zasáhli.
Nejistá je situace kolem Tomáše Noska, jemuž končí smlouva na Floridě. Sezonu mu ztížila zranění, řešil se návrat do Pardubic.
Podobně je na tom také David Kämpf, kterého Washington v minulém týdnu poslal do Buffala v rámci balíčku za Alexe Tucha. Doposud však s klubem novou dohodu nepodepsal, tudíž i on se může podruhé za krátkou dobu stěhovat.
Velmi se může zúžit počet českých brankářů v NHL. Hned čtveřici z nich totiž končí smlouva a není jasné, zdali po nich některý z klubů ještě sáhne. Šanci na pokračování v zámoří ale jistě mají.
Petr Mrázek pro tuto chvíli končí v Anaheimu, David Rittich u Islanders, Vítek Vaněček v Utahu a Jiří Patera ve Vancouveru.
Angažmá si hledají po štacích na farmách také Matěj Blümel, Martin Frk, Jan Jeník nebo Jakub Škarek.
A ty největší hvězdy?
Není jich přehršel jako v jiných letech, i tak ale letošní trh pár zvučných jmen nabízí.
Svou budoucnost řeší Alexandr Ovečkin. Přidá další sezonu v NHL, nebo se přesune zpět do Ruska?
Z útočníků je volný ještě Patrick Kane, Jamie Benn nebo Claude Giroux.
Z obránců vyčnívají především John Carlson a Jacob Trouba. Švéd Rasmus Andersson, se trhu na poslední chvíli vyhnul podpisem nové sedmileté smlouvy na 59,5 milionu dolarů s Vegas.
Týmy, co pokukují po posile do brankoviště, zajímá zase Sergej Bobrovskij, Frederik Andersen nebo Stuart Skinner.
Významné podpisy na trhu volných hráčů
Erik Haula, útočník, Los Angeles Kings, 7,2 mil. dolarů na 2 roky