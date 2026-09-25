Čtyřiadvacetiletý Krejčí potvrdil, že má letos skvělou formu. Ve finále získával čas k dobru především ve spodní části trati a nakonec nechal téměř o dvě sekundy za sebou domácího Xabiera Ferrazziho. „Byl jsem zase schopný sjet skvělou, kvalitní finálovou jízdu, na kterou jsem pyšný, protože tam nebyla víceméně žádná chyba. Ty pocity jsou prostě skvělé,“ radoval se v nahrávce pro média novopečený šampion, který loni na ME triumfoval v kayakcrossu.
V této sezoně vedle světového a evropského titulu vyhrál ještě dva závody Světového poháru. Sám si ani nemyslel, že by rok 2026 mohl být takhle úspěšný. „Taková přání určitě nebyla. Hodně jsem se soustředil na mistrovství světa a byl jsem rád, že mi vyšlo, protože jsem cítil velký tlak po těch prvních Světových pohárech. Bylo to psychicky hodně náročné. Tohle je taková krásná třešnička na konci sezony, kdy se o to líp bude vstupovat do té další,“ dodal Krejčí.
Bronzovou medaili získal další Ital Giovanni de Gennaro. Olympijský vítěz z Paříže ztratil na Krejčího 2,92 sekundy a odsunul o 78 setin ze stupňů vítězů olympijského vítěze z Tokia Prskavce. Pro něj je i čtvrté místo jednoznačně nejlepším výsledkem v sezoně. Třetí český zástupce Jan Bárta první velké seniorské finále proměnil v osmou pozici.
Jednadvacetiletý Kratochvíl, který už v červenci získal bronz na mistrovství světa, přišel o titul v závěru. Nakonec ztratil 1,44 sekundy na vítězného Francouze Yohanna Senechaulta.
Kratochvíl se po loňském světovém titulu v kategorii do 23 let v této sezoně poprvé probojoval do seniorské reprezentace. Na ME vyhrál semifinále a ve finále na všech mezičasech vedl, ale nevyšla mu závěrečná kombinace a propadl se na druhé místo. „Bohužel ke konci mi ta stopa úplně vypadla a nebylo to tak perfektní, jak jsem zamýšlel. Ale na placku to stačilo, takže já jsem mega spokojený,“ radoval se.
Přechod z mládežnických kategorií mezi seniory ozdobený dvěma medailemi předčil jeho očekávání. „Asi jsem do té sezony nešel úplně s takhle vysokými představami, ale jsem nadšený, že jsem to dokázal předvést a snad v tom budu pokračovat,“ doplnil.
Třiadvacetiletá Kneblová podobně jako na MS útočila ve finále zezadu, když postoupila jako jedenáctá. V závěru lehce ztratila a zaostala o 46 setin sekundy za vítěznou Britkou Mallory Franklinovou, porazila ji ještě Francouzka Doriane Delassusová.
Třetím místem si Kneblová zajistila první individuální evropskou medaili. „Povedla se mi dobrá jízda. Kromě pár chybiček se mi jelo fakt dobře. Byla jsem spokojená s tou jízdou a to, že to stačí na medaili, je fakt super. Jsem za to strašně vděčná. Je to neskutečná sezona, strašně si to užívám,“ radovala se. Zatímco loni se v kategorii C1 nedostala do reprezentace, letos sbírá medaile. „Mám prostě nějakou dobrou šňůru, jezdí se mi hrozně dobře,“ pousmála se.
Druhá česká reprezentantka ve finále Martina Satková obsadila devátou příčku, když nenavázala na třetí příčku ze semifinále. Sice jela bez penalizace, ale za vítězkou zaostala o 5,48 sekundy a nechala za sebou jen tři soupeřky. Jejím individuálním maximem na ME zůstává loňské sedmé místo z Paříže.
Ve finále kajakářek obsadila sedmou příčku Amálie Hilgertová. Ztratila 6,55 sekundy na vítěznou Polku Klaudii Zwoliňskou, stříbrnou olympijskou medailistku z Paříže, která po Tacenu 2024 získala druhé evropské zlato.
Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Ivree (Itálie)
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