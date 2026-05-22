Ultras po schůzce s vedením Slavie: Shoda je v tom otevřít tribunu Sever co nejdříve

  11:00aktualizováno  11:00
Zástupci fanouškovské skupiny Tribuna Sever se sešli s vedením Slavie kvůli výtržnostem během nedohraného derby proti Spartě. Na sociální síti X uvedli, že obě strany chtějí situaci vyřešit tak, aby se momentálně uzavřený "kotel" na stadionu v Edenu co nejrychleji znovu otevřel.Fanoušci Slavie před dvěma týdny v derby během nastaveného času vběhli na hřiště, napadli hráče soupeře a házeli světlice do sektoru hostujících diváků.

Slávističtí fanoušci během utkání v Hradci | foto: Michal Růžička, MAFRA

Disciplinární komise rozhodla o kontumaci duelu 3:0 ve prospěch Sparty. Úřadující šampioni navíc dostali pokutu deset milionů korun a čtyři zápasy musejí odehrát před prázdnými tribunami. Vedení Slavie spolupracuje s policií na identifikaci výtržníků a samo se rozhodlo do odvolání uzavřít severní tribunu, kde sídlí „kotel“.

„Jednu věc kterou s vámi můžeme a chceme sdílet je, že jsme se sešli se zástupci klubu a obě strany mají chuť situaci vyřešit tak, aby se TS otevřela v prvním možném termínu,“ uvedla Tribuna Sever.

Slavia zakončí sezonu v neděli od 14:00 proti Plzni. Duel se odehraje před prázdnými tribunami, vršovický klub ale oproti původnímu plánu nakonec zorganizuje oslavu s fanoušky. Stadion otevře zhruba hodinu po utkání a přímo na trávníku v Edenu přichystal pro příznivce bohatý doprovodný program.

Část výtěžku z akce půjde na pomoc třem onkologickým pacientů. Rovněž Tribuna Sever věnuje polovinu své nedělní tržby do Nadačního fondu Slavie.

Fanoušci se sejdou před stadionem už na zápas a budou moct sledovat průběh utkání na velkoplošné obrazovce. „Dejte si mistrovské triko a sejdeme se před zápasem u vstupu číslo 2. Ať na tribuně nebo za ní, pro nás se vlastně nic nemění,“ napsala Tribuna Sever.

