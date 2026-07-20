Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

  11:51aktualizováno  11:51
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Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026 | foto: iDNES.cz

David a Victoria Beckhamovi
Cruz Beckham a jeho přítelkyně Jackie Apostelová a Romeo Beckham s partnerkou...
Herec Matt Damon a jeho manželka Luciana Damon
Herečka Ana Taylor-Joy a její manžel, hudebník Malcolm McRae
29 fotografií
Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt Damon či Javier Bardem, fotbalová legenda Zinédine Zidane nebo hudební hvězdy Ed Sheeran a Mick Jagger.

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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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