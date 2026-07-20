20. července 2026 11:51, aktualizováno 11:51
Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy
Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt Damon či Javier Bardem, fotbalová legenda Zinédine Zidane nebo hudební hvězdy Ed Sheeran a Mick Jagger.
MS ve fotbale 2026
Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.
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