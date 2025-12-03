ONLINE: Třinec dohrává extraligu s Hradcem, Vítkovice čelí Olomouci

Autor: ,
  17:02aktualizováno  17:02
Netradičně ve středu pokračuje hokejová extraliga dvěma zápasy. V dohrávce sedmého kola se od 17 hodin utkává Třinec s Hradcem Králové, naopak v předehrávce 47. kola čelí Vítkovice od 17.30 Olomouci. Oba duely sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Hradec Králové - Třinec, závar před brankou hostů. | foto: ČTK

Oceláři v neděli prohráli se Spartou a připsali si osmou porážku z posledních devíti zápasů. Proti Hradci Králové hrají Slezané třetí ze série sedmi domácích utkání.

Hokejová extraliga ONLINE

„Musíme do toho dát větší energii hned od začátku a hrát celých šedesát minut,“ burcuje útočník Miloš Roman. Třinec totiž od Sparty dostal gól již po 110 sekundách hry.

Východočeši v neděli otočili zápas s Českými Budějovicemi, ale předtím čtyřikrát za sebou prohráli. „V sezoně to takhle někdy je, že jste nahoře, potom zase dole. A když to nejde, tak se to nedá zlomit jinak než předbrankovým prostorem, který my musíme určitě ještě zlepšit,“ ví forvard Patrik Miškář.

O posun v tabulce usilují i Vítkovice a Olomouc, oba celky mají mezi sebou jednobodový rozestup. Ostravští se mohou v případě úspěchu posunout na osmé místo, Hanáci na deváté.

Lepší aktuální formu mají hosté, kteří vyhráli dva z posledních tří zápasů. Slezané se naopak snaží ukončit sérii tří porážek, při nichž dokázali skórovat pouze jednou a inkasovali 14 branek.

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.