ONLINE: Třinec dohrává extraligu s Hradcem, Vítkovice čelí Olomouci

Oceláři v neděli prohráli se Spartou a připsali si osmou porážku z posledních devíti zápasů. Proti Hradci Králové hrají Slezané třetí ze série sedmi domácích utkání.
Hokejová extraliga ONLINE
„Musíme do toho dát větší energii hned od začátku a hrát celých šedesát minut,“ burcuje útočník Miloš Roman. Třinec totiž od Sparty dostal gól již po 110 sekundách hry.
Východočeši v neděli otočili zápas s Českými Budějovicemi, ale předtím čtyřikrát za sebou prohráli. „V sezoně to takhle někdy je, že jste nahoře, potom zase dole. A když to nejde, tak se to nedá zlomit jinak než předbrankovým prostorem, který my musíme určitě ještě zlepšit,“ ví forvard Patrik Miškář.
O posun v tabulce usilují i Vítkovice a Olomouc, oba celky mají mezi sebou jednobodový rozestup. Ostravští se mohou v případě úspěchu posunout na osmé místo, Hanáci na deváté.
Lepší aktuální formu mají hosté, kteří vyhráli dva z posledních tří zápasů. Slezané se naopak snaží ukončit sérii tří porážek, při nichž dokázali skórovat pouze jednou a inkasovali 14 branek.