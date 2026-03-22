Historický moment v extralize, Růžička předstihl Kratěnu: Ale teď řeším jiné věci

Zápisů do statistik mají oba vynikající útočníci stejně, kapitána Ocelářů na čelo posouvá vyšší počet vstřelených branek.
Růžička odehrál ve vyřazovacích bojích 179 zápasů a připsal si v nich 63 gólů a 71 nahrávek. Kratěna zaznamenal 59 branek a 75 asistencí ve 201 utkáních.
Martin Růžička se bodově vyrovnal Ondřeji Kratěnovi, ale má na kontě více gólů, díky čemuž se stává nejproduktivnějším hokejistou v play off #TELH! 👏
„Je to samozřejmě krásné a těší mě to. Je za tím spousta práce, ale v momentální situaci je to tak, že máme před sebou další zápasy, takže člověk to tak úplně nevnímá,“ řekl Růžička v rozhovoru s novináři.
A posléze doplnil: „Je to něco, co doceníte časem, třeba po sezoně. Teď je hlava nastavená na jiné věci a tyto osobní věci neřešíme. V průběhu série prostě nechce člověk povolit, něčím se uspokojit.“
V třízápasové sérii předkola proti Olomouci vyšel naprázdno, ale v obou duelech v Hradci už si připsal shodně po jedné asistence. I v pátek asistoval u vítězné trefy, kterou zaznamenal Oscar Flynn.
A stal se novým rekordmanem. „Za celou tu dobu se mi vybaví různé momenty, ale to je historie. Na to může člověk jednou někdy vzpomínat, teď máme před sebou nové příběhy,“ podotkl kapitán Ocelářů.
O sobotní asistenci, která mu byla přiznána až se zpožděním po konci utkání, zprvu netušil: „Vůbec jsem nevěděl, že jsem se puku dotkl. Viděl jsem, že tam leží, chtěl jsem ho jen někam píchnout tak, aby ho gólman nepřikryl. Pak už nevím, co bylo dál, protože jsem přes něho přepadl. Samozřejmě vím, co následovalo, ale až potom jsem viděl, že dal Miloš Roman gól, což bylo super.“
Rozhodující situaci se domácí snažili ještě zvrátit trenérskou výzvou právě kvůli jeho kontaktu s brankářem Stanislavem Škorvánkem, ale neuspěli.
Podívejte se na vítěznou trefu Třince:
Miloš Roman 🇸🇰 se nejlépe zorientoval v předbrankovém prostoru a vystřelil Ocelářům druhý bod v sérii.
„Pro mě bylo největší otázkou, jestli jsem byl v brankovišti. V tu chvíli jsem to úplně neviděl, ale měl jsem za to, že spíš ne. Tak jsem si říkal, že snad není důvod ten gól neuznat. Hradec samozřejmě neměl co ztratit, tak sáhl po výzvě, ale jsme rádi za to, jak to dopadlo,“ uvedl Růžička.
Třinečtí tentokrát soupeře přestříleli vysoko 51:23, i tak museli dohánět dvougólové manko. Smazali jej v polovině třetího dějství, kdy v rozmezí dvou minut a sedmnácti vteřin skórovali Libor Hudáček a Matěj Kubiesa.
„Řekli jsme si po druhé třetině v kabině, že nemáme co ztratit. A šli jsme si za tím. Nehráli jsme do té doby špatný zápas, ale v play off se na tohle nehraje. Můžete hrát dobrý zápas a prohrát. Rozhodují maličkosti,“ konstatoval Růžička.
Z povedené otočky a zvýraznění vedení v sérii měl sedminásobný extraligový šampion skvělý pocit: „Ale nic není hotového, musíme se dobře připravit na další zápas. V play off jde o všechno, každý tým se maximálně připravuje a intenzita těch zápasů je obrovská.“
Oceláři zůstávají v letošních vyřazovacích bojích neporažení. Dvěma výhrami na královéhradeckém ledě navázali na bezchybně zvládnuté předkolo s Olomoucí.
„Vypovídá to o našem nastavení - do každého zápasu jdeme s tím, že chceme uspět. I když měly ty dva zápasy s Hradcem jiný průběh, dokázali jsme si, že i takové zápasy dokážeme otočit. Hradec je ale skvělý tým. Musíme mít hlavy nastavené zase stejně, o tom to je,“ zdůraznil Růžička.