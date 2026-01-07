Třinec i přes závěrečný tlak porazil Karlovy Vary a posunul se na druhé místo extraligy

Autor: ,
  16:58aktualizováno  20:26
Hokejisté Třince porazili v dohrávce 39. extraligového kola Karlovy Vary 6:3. Oceláři vyhráli i pátý zápas pod novým trenérem Borisem Žabkou a posunuli se na druhé místo o bod před Plzeň. Na vedoucí Pardubice, které odehrály o zápas méně, mají Slezané sedmibodové manko. Třinec se rychle ujal vedení a ve druhé třetině zvyšoval Hudáček už na 5:0, hosté však v závěru dokázali snížit po gólech Šťastného a Jonese. Triumf domácích nakonec pojistil trefou do prázdné branky Michal Kovařčík.
Hokejisté Třince se radují z prvního gólu, který vstřelil Marko Daňo (druhý...

Hokejisté Třince se radují z prvního gólu, který vstřelil Marko Daňo (druhý zleva). | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Třinecký obránce Tomáš Kundrátek se natahuje po puku. Sleduje ho David Musil.
Útočník Ocelářů Libor Hudáček se snaží protlačit mezi karlovarskými hokejisty...
Třinecký útočník Daniel Kurovský v souboji s karlovarským obráncem Davidem...
Karlovarský útočník Ondřej Beránek zastavuje třineckého obránce Davida Musila.
15 fotografií

Za středečním triumfem vykročili Třinečtí ve Werk Areně hned v první třetině, kterou vyhráli 3:0, po 35 minutách pak měli na své straně už pětibrankový náskok. Po dvou gólech vstřelili Marko Daňo a Michal Kovařčík, Daňo zaznamenal navíc i asistenci.

V brance Ocelářů nastoupil Mazanec, jenž v probíhající sezoně neodešel dosud z domácího ledu s porážkou. Jeho tým začal dobře i tentokrát. Už na začátku páté minuty našel Flynn před brankou nekrytého Daňa, který poslal kotouč karlovarskému gólmanovi Frodlovi do protisměru nad rameno a otevřel skóre. O minutu a půl později už byl rozdíl ve skóre dvougólový, když si po kombinaci v přečíslení dvou na jednoho připsal trochu šťastný zásah Michal Kovařčík.

Energie se mohl vrátit do zápasu v polovině třetiny během početní převahy. I s přispěním třineckého brankáře ale Oceláři první komplikaci zápasu ustáli. Hosté se z úvodní studené sprchy postupně přece jen trochu oklepali a vytvořili si pár slibných příležitostí, ale necelé tři minuty před první přestávkou je poslalo ještě více do kolen další přečíslení dvou na jednoho v podání domácích, které po Ciencialově nahrávce zakončil Dravecký.

Útočník Ocelářů Vladimír Dravecký se snaží dostat k puku, který má karlovarský útočník Nicholas Jones.

Tři minuty po začátku druhé části měli hosté k dispozici další přesilovku, ale se stejným výsledkem jako při první početní výhodě. Vzápětí dostali stejnou možnost také Oceláři, ale navázali v tomto ohledu na poslední zápasy a potvrdili, že přesilovka je pro ně v současnosti obtížnou disciplínou. Mnohem nebezpečnější byli domácí při hře pět na pět.

V polovině zápasu nachytal Daňo brankáře Frodla střelou z takřka nulového úhlu a navýšil skóre už na 4:0. Když pak Hudáček ve 35. minutě přidal dělovkou další zásah, Frodl přenechal místo v brankovišti svému kolegovi Královi. Energie se pak přece jen dočkala alespoň dílčí radosti, když se v závěru druhého dějství blýskl krásnou individuální akcí Minárik, na jejím konci si pohrál s Mazancem a snížil.

Útočník Ocelářů Libor Hudáček se snaží protlačit mezi karlovarskými hokejisty Nicholasem Jonesem a Torry Delloem (zleva).

Ve třetí třetině už hráli domácí ve větší pohodě, ale definitivně rozhodnuto ještě zdaleka nebylo. Hudáček si vysloužil potlesk diváků, když si sám před brankářem Králem prostrčil hokejku s pukem mezi nohama, zakončil však mimo branku. Hosté dohráli utkání se ctí. V 55. minutě se vydal dopředu Šťastný a trochu šťastnou střelou snížil na 2:5.

V čase 58:36 se Západočeši dostali dokonce už na rozdíl dvou branek zásluhou využité přesilovky a gólu Jonese. Energie to pak zkusila ještě s hrou bez gólmana, Michal Kovařčík ale trefil prázdnou branku a definitivně potvrdil výhru Třince trefou na 6:3.

Tipsport extraliga 2025/26
7. 1. 2026 17:00
Konec zápasu
K. Vary : Třinec 3 : 6
(0 : 3, 1 : 2, 2 : 1)
Góly:
38:50 J. Minárik (M. Kočí , H. Egle), 54:38 D. Šťastný, 58:36 N. Jones (O. Beránek, H. Egle)
Góly:
4:07 M. Daňo (O. Flynn, T. Kundrátek), 5:37 M. Kovařčík (A. Nestrašil), 17:17 V. Dravecký (D. Cienciala, D. Kurovský), 30:34 M. Daňo, 34:59 L. Hudáček (M. Daňo, D. Musil), 58:53 M. Kovařčík (O. Kovařčík, M. Marinčin)
Sestavy:
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - J. Galvas, P. Koch - T. Kundrátek, D. Musil - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - V. Dravecký, D. Cienciala, D. Kurovský
Sestavy:
D. Frodl (34:59 D. Král) - J. Jaks, D. Moravec - R. Mamčics, T. Dello - M. Kočí , D. Mikyska - J. Myšák, O. Beránek, J. Černoch - D. Šťastný, J. Bambula, N. Jones - R. Sapoušek, P. Tomek, H. Egle - V. Jiskra, F. Koffer, J. Minárik - A. Lukošik

Vyloučení: 2:3, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 23:23, Počet diváků: 4 523 (75 % z kapacity 6 000)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.