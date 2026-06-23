Pohár pro mistry světa? Po boku Infantina ho předá Trump, potvrdil šéf FIFA

„Samozřejmě si budeme společně s prezidentem vychutnávat finále a předávat trofej vítězi,“ uvedl v úterý Infantino v televizním programu Fox and Friends
Trump už loni na stejném stadionu v East Rutherfordu předával pohár fotbalistům Chelsea po jejich vítězství na mistrovství světa klubů, což rozproudilo četné diskuze a otázky, zda se o podobný kousek pokusí Trump i letos na klasickém mistrovství světa.
Teď je jasné, že se tak opravdu stane. Trump v New Yorku a okolí jen od loňského léta navštívil na příklad mužské finále tenisového US Open, golfový Ryder Cup a finále NBA. Třiadvacáté mistrovství světa vyvrcholí 19. července.