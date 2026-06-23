Pohár pro mistry světa? Po boku Infantina ho předá Trump, potvrdil šéf FIFA

Autor: ,
  21:50aktualizováno  21:50
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Donald Trump a Gianni Infantino v Oválné pracovně.

Donald Trump a Gianni Infantino v Oválné pracovně. | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...
Gianni Infantino předává prezidentu Trumpovi symbolický lístek na fotbalový...
Donald Trump přijal návštěvu vedení FIFA a týmu Juventusu v průběhu mistrovství...
Donald Trump přijal v Bílém domě delegaci hráčů Juventusu a FIFA. Na fotce s...
9 fotografií
Šéf mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino potvrdil, že americký prezident Donald Trump se zúčastní finále mistrovství světa v New Jersey a společně budou předávat trofej vítězi turnaje. Hlava světového fotbalu má s Trumpem blízký vztah. V prosinci Infantino americkému prezidentovi předal jako prvnímu nově vymyšlenou mírovou cenu FIFA.

„Samozřejmě si budeme společně s prezidentem vychutnávat finále a předávat trofej vítězi,“ uvedl v úterý Infantino v televizním programu Fox and Friends

Trump už loni na stejném stadionu v East Rutherfordu předával pohár fotbalistům Chelsea po jejich vítězství na mistrovství světa klubů, což rozproudilo četné diskuze a otázky, zda se o podobný kousek pokusí Trump i letos na klasickém mistrovství světa.

Americký prezident Donald Trump mezi fotbalisty Chelsea, kteří slaví výhru na mistrovství světa klubů.

Teď je jasné, že se tak opravdu stane. Trump v New Yorku a okolí jen od loňského léta navštívil na příklad mužské finále tenisového US Open, golfový Ryder Cup a finále NBA. Třiadvacáté mistrovství světa vyvrcholí 19. července.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.