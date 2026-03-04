Trump: Je mi ukradené, jestli bude Írán na mistrovství světa. Co může udělat FIFA?

Do úvodního výkopu zbývá 99 dní a kolem Íránu, jednoho z tradičních účastníků, zůstává spousta otázek, ale málo odpovědí.
Írán se řádně kvalifikoval, v základní skupině měl na stadionech v Los Angeles a Seattlu postupně vyzvat Nový Zéland, Belgii a Egypt. Ale umíte si to v současné situaci představit?
Spojené státy společně s Izraelem zaútočily v sobotu nad ránem na Írán s cílem svrhnout tamní režim. Nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí je po smrti. A Írán na útok odpověděl palbou na Izrael i další blízkovýchodní státy, kde mají Američané své vojenské základny.
Bombardování pokračuje na obou stranách.
„Uděláme všechno pro to, aby byl šampionát kompletní a hlavně bezpečný pro všechny,“ sdělil generální sekretář FIFA Mattias Grafström o víkendu. Ale to je teď spíš jen zbožné přání.
Íránští představitelé v týdnu chyběli na plánovací schůzce k mistrovství světa, které se v Atlantě měly účastnit všechny kvalifikované země.
„Je jasné, že po takovém útoku se na šampionát nelze dívat s nadějí,“ sdělil Mehdí Tádž, šéf Íránské fotbalové asociace.
Variant proto zůstává víc: jednou z nich může být bojkot ze strany samotného Íránu, druhou třeba to, že Američané jeho reprezentaci do své země zkrátka nevpustí. Ostatně všichni Íránci mají od loňska vstup do USA zakázaný a je klidně možné, že Trumpova administrativa po událostech posledních dnů zruší i výjimku pro sportovce, která zatím existuje.
Přitom šéf fotbalu v spojených státech J.T. Batson už dřív pro Sky News řekl, že účast Íránu na turnaji podporuje: „Prezident FIFA Gianni Infantino se o víkendu podělil o záměr uspořádat bezpečné mistrovství světa, na kterém se představí všechny týmy. A my souhlasíme.“
„S Íránem jsme na mistrovství světa hráli už dvakrát a stejně jako proti kterémukoli z dalších sedmačtyřiceti týmů, proti nimž můžeme na turnaji nastoupit, by naším cílem bylo vyhrát,“ doplnil.
USA a Írán se utkaly i na posledním šampionátu v Kataru (1:0 pro Spojené státy), ale historicky významnější byl jejich první vzájemný duel z léta 1998. Na šampionátu ve Francii mu předcházely zvýšená bezpečnostní opatření i velké obavy.
Zápas se přitom nakonec stal často připomínaným symbolem míru.
On this day in 1998:— When Football Was Better (@FootballInT80s) June 21, 2025
USA vs Iran.
The more things change…. pic.twitter.com/RiupzxGhpm
Íránci, kteří tehdy slavili vítězství 2:1, své první na velkém šampionátu, před výkopem předali soupeřům bílé růže a poté se všichni hráči společně vyfotili. Někteří se usmívali. „Chtěli jsme dát najevo, že tady jsme kvůli míru, nikoli kvůli boji nebo něčemu podobnému,“ vysvětloval s odstupem několika let trenér Džalál Talebí, který dlouhodobě žije ve Spojených státech.
FIFA dokonce na základě tohoto utkání oběma zemím udělila cenu Fair play, jakkoli v Íránu měl zápas a hlavně jeho výsledek samozřejmě i silný politický podtext.
Ajatolláh Chameneí prohlásil: „Vítězství nad Velkým satanem je krásným obrazem národního boje Íránu ve všech oblastech života. Náš arogantní soupeř opět padl.“
Dnes je Chamaneí mrtev a účast Íránu, celkově sedmá na MS, v ohrožení.
FIFA by jeho místo mohla přisoudit buď účastníkovi baráže z Iráku, nebo prvnímu nepostupujícímu z asijské kvalifikace, kterým jsou Spojené arabské emiráty. Zbývá 99 dní.