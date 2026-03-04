Trump: Je mi ukradené, jestli bude Írán na mistrovství světa. Co může udělat FIFA?

Zatímco FIFA v čele s Giannim Infantinem pořád věří, že bude letní fotbalový šampionát kompletní, americký prezident Donald Trump do jeho plánů poslal další šrapnel. Pro server Politico uvedl: „Je mi úplně ukradené, jestli se Írán zúčastní. Pro mě je to těžce poražená země, která už jede pouze na výpary.“
Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou začala udělovat mezinárodní fotbalová federace FIFA. (5. prosince 2025) | foto: Evan VucciČTK

Do úvodního výkopu zbývá 99 dní a kolem Íránu, jednoho z tradičních účastníků, zůstává spousta otázek, ale málo odpovědí.

Írán se řádně kvalifikoval, v základní skupině měl na stadionech v Los Angeles a Seattlu postupně vyzvat Nový Zéland, Belgii a Egypt. Ale umíte si to v současné situaci představit?

Spojené státy společně s Izraelem zaútočily v sobotu nad ránem na Írán s cílem svrhnout tamní režim. Nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí je po smrti. A Írán na útok odpověděl palbou na Izrael i další blízkovýchodní státy, kde mají Američané své vojenské základny.

Bombardování pokračuje na obou stranách.

„Uděláme všechno pro to, aby byl šampionát kompletní a hlavně bezpečný pro všechny,“ sdělil generální sekretář FIFA Mattias Grafström o víkendu. Ale to je teď spíš jen zbožné přání.

Donald Trump s medailí a Cenou míru FIFA.

Íránští představitelé v týdnu chyběli na plánovací schůzce k mistrovství světa, které se v Atlantě měly účastnit všechny kvalifikované země.

„Je jasné, že po takovém útoku se na šampionát nelze dívat s nadějí,“ sdělil Mehdí Tádž, šéf Íránské fotbalové asociace.

Variant proto zůstává víc: jednou z nich může být bojkot ze strany samotného Íránu, druhou třeba to, že Američané jeho reprezentaci do své země zkrátka nevpustí. Ostatně všichni Íránci mají od loňska vstup do USA zakázaný a je klidně možné, že Trumpova administrativa po událostech posledních dnů zruší i výjimku pro sportovce, která zatím existuje.

Přitom šéf fotbalu v spojených státech J.T. Batson už dřív pro Sky News řekl, že účast Íránu na turnaji podporuje: „Prezident FIFA Gianni Infantino se o víkendu podělil o záměr uspořádat bezpečné mistrovství světa, na kterém se představí všechny týmy. A my souhlasíme.“

„S Íránem jsme na mistrovství světa hráli už dvakrát a stejně jako proti kterémukoli z dalších sedmačtyřiceti týmů, proti nimž můžeme na turnaji nastoupit, by naším cílem bylo vyhrát,“ doplnil.

USA a Írán se utkaly i na posledním šampionátu v Kataru (1:0 pro Spojené státy), ale historicky významnější byl jejich první vzájemný duel z léta 1998. Na šampionátu ve Francii mu předcházely zvýšená bezpečnostní opatření i velké obavy.

Zápas se přitom nakonec stal často připomínaným symbolem míru.

Íránci, kteří tehdy slavili vítězství 2:1, své první na velkém šampionátu, před výkopem předali soupeřům bílé růže a poté se všichni hráči společně vyfotili. Někteří se usmívali. „Chtěli jsme dát najevo, že tady jsme kvůli míru, nikoli kvůli boji nebo něčemu podobnému,“ vysvětloval s odstupem několika let trenér Džalál Talebí, který dlouhodobě žije ve Spojených státech.

FIFA dokonce na základě tohoto utkání oběma zemím udělila cenu Fair play, jakkoli v Íránu měl zápas a hlavně jeho výsledek samozřejmě i silný politický podtext.

Ajatolláh Chameneí prohlásil: „Vítězství nad Velkým satanem je krásným obrazem národního boje Íránu ve všech oblastech života. Náš arogantní soupeř opět padl.“

Dnes je Chamaneí mrtev a účast Íránu, celkově sedmá na MS, v ohrožení.

FIFA by jeho místo mohla přisoudit buď účastníkovi baráže z Iráku, nebo prvnímu nepostupujícímu z asijské kvalifikace, kterým jsou Spojené arabské emiráty. Zbývá 99 dní.

