Trumpova dopředu avizovaná návštěva si totiž vyžádala zpřísnění bezpečnostních opatření. A organizátoři nakonec museli posunout start finále z původně plánovaných 14:00 newyorského času na 14:30, aby fanoušci stihli projít všemi kontrolami.
Jenže i když se začalo hrát až ve 14:50, pořád to nestačilo. Po celý první set ještě na tribuny stadionu Arthura Ashe přicházeli diváci, uvízli totiž v dlouhých frontách, které se u ostrahy tvořily.
„Je 14:00 a více než půlka hlediště je pořád prázdná. A dá se přijít jen jedním vchodem. Díky, Trumpe,“ psala ironicky na síti X Martina Navrátilová, jež duel rovněž sledovala naživo.
Jen pro představu: hlavní dvorec areálu US Open má kapacitu téměř 24 tisíc míst a je největší tenisovou arénou na světě.
Kamery Trumpa zabraly několikrát, třeba při americké hymně na začátku, při níž salutoval. Pořadatelé v předstihu obeslali majitele televizních práv se žádostí, aby „divákům neukazovali vyrušující projevy nebo reakce na prezidentovu přítomnost“.
Fotoreportéři na stadionu zachytili mimo jiné moment, kdy Trump ukázal prstem na skupinu svých příznivců, kteří na sobě měli červené kšiltovky s nápisem Make America Great Again.
Na grandslam v New Yorku se vrátil po deseti letech a doprovázeli ho i někteří blízcí spolupracovníci, například speciální zmocněnec pro Blízký východ Steve Witkoff.
Fronty před mužským finále US Open, které před stadionem Arthura Ashe způsobily bezpečností kontroly:
Portál listu The New York Times uvádí, že k sektoru, kde Trump seděl, přišli po prvním setu někteří diváci a chtěli se s ním vyfotit. Až je musel rozhodčí napomenout, aby si sedli a zápas mohl pokračovat.
Web NYT dále píše, že prezident sledoval zhruba hodinu a půl zápasu, než se přesunul dovnitř lóže. Na finále dorazil na pozvání švýcarské firmy Rolex, která je jedním ze sponzorů US Open.
Byla to jeho třetí velká sportovní událost, kterou letos navštívil, podíval se rovněž na únorový Super Bowl a červencové mistrovství světa fotbalových klubů. Tam se kuriózně přimotal k oslavám vítězné Chelsea, v neděli na tenise vítěznému Alcarazovi, který Sinnera porazil 6:2, 3:6, 6:1, 6:4, pouze tleskal a žádné ceremonie se neúčastnil.
Reakce diváků na Donalda Trumpa při US Open: