Dejte nám turnaj znovu, žádá Trump přítele Infantina. Raději s někým, ať zmírní hněv

„Musíme to udělat znovu, dokud jsem ještě tady. Slyšel jsi to, Gianni?“ řekl osmdesátiletý politik v neděli během své první návštěvy zápasu mistrovství světa televizi Fox News.
„Uvidíme, co tomu Gianni řekne,“ dodal.
Společně se ukázali jak na tribuně v čestné lóži za ochranným plexisklem, tak hlavně po zápase na trávníku, kde dekorovali čerstvé španělské šampiony. Trump znovu nechtěl slézt z pódia, a tak pózuje na všech fotografiích ve chvíli, kdy Španělé poprvé zvedají zlatou trofej.
„Řekl jsem Giannimu: ‚Musíte si vybrat dvě země. Takže nás příště znovu oznamte a pak až další zemi. To trochu zmírní hněv a šok‘.“
Další mistrovství světa se bude konat v roce 2030 ve Španělsku, Portugalsku a Maroku. První tři zápasy se budou hrát v Uruguayi, Argentině a Paraguayi u příležitosti oslav stého výročí turnaje.
FIFA v současné době diskutuje o rozšíření turnaje ze 48 na 64 týmů. O čtyři roky později bude turnaj hostit Saúdská Arábie; pořadatelé turnajů od roku 2038 dosud nebyli určeni.
„Nevěřil jsem, že se někdy stane něco podobného, jako se stalo kolem tohoto mistrovství světa,“ řekl Trump, který má s Infantinem velice blízký vztah. A také je pojí udělení Ceny míru FIFA, kterou Trump obdržel koncem minulého roku.
„Bylo to nádherné. Bylo prostě úžasné to sledovat a všechno díky Giannimu. Asi jsem se dost mýlil v tom, že při takovém počtu zápasů by mohlo dojít na prázdné stadiony,“ uvedl americký prezident.
Když se Trump na finále objevil na trávníku, provázely ho pískot a bučení.
Během turnaje způsobil rozruch ohledně trestu amerického útočníka Folarina Baloguna. Zavolal Infantinovi a podle jeho vlastního vyjádření požádal o přezkoumání červené karty. Disciplinární komise FIFA automatický trest pozastavila, podle zahraničních zpráv se o to zasloužil sám šéf disciplinární komise Mohammad al-Kamali ze Spojených arabských emirátů sám.