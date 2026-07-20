Dejte nám turnaj znovu, žádá Trump přítele Infantina. Raději s někým, ať zmírní hněv

Autor: ,
  12:59aktualizováno  12:59
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Americký prezident Donald Trump se šéfem FIFA Giannim Infantinem na vyhlášení...

Americký prezident Donald Trump se šéfem FIFA Giannim Infantinem na vyhlášení po finále MS. | foto: Reuters

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...
Lionel Messi z Argentiny dostává stříbrnou medaili od amerického prezidenta...
Gianni Infantino a Donald Trump předávají Ferranu Torresovi zlatou medaili.
Střelec mistrovského gólu Ferran Torres dostává zlatou medaili od amerického...
21 fotografií
Že by se fotbalové mistrovství světa vrátilo do USA už za dvanáct let? Dříve to pochopitelně nepůjde, nicméně americký prezident Donald Trump hned po skončení letošního šampionátu orodoval u svého dobrého přítele Gianniho Infantina ve vedení FIFA, aby zemi turnaj co nejdřív vrátil. „Mám pro něj skvělý nápad,“ řekl Trump.

„Musíme to udělat znovu, dokud jsem ještě tady. Slyšel jsi to, Gianni?“ řekl osmdesátiletý politik v neděli během své první návštěvy zápasu mistrovství světa televizi Fox News.

„Uvidíme, co tomu Gianni řekne,“ dodal.

Společně se ukázali jak na tribuně v čestné lóži za ochranným plexisklem, tak hlavně po zápase na trávníku, kde dekorovali čerstvé španělské šampiony. Trump znovu nechtěl slézt z pódia, a tak pózuje na všech fotografiích ve chvíli, kdy Španělé poprvé zvedají zlatou trofej.

„Řekl jsem Giannimu: ‚Musíte si vybrat dvě země. Takže nás příště znovu oznamte a pak až další zemi. To trochu zmírní hněv a šok‘.“

Další mistrovství světa se bude konat v roce 2030 ve Španělsku, Portugalsku a Maroku. První tři zápasy se budou hrát v Uruguayi, Argentině a Paraguayi u příležitosti oslav stého výročí turnaje.

FIFA v současné době diskutuje o rozšíření turnaje ze 48 na 64 týmů. O čtyři roky později bude turnaj hostit Saúdská Arábie; pořadatelé turnajů od roku 2038 dosud nebyli určeni.

„Nevěřil jsem, že se někdy stane něco podobného, jako se stalo kolem tohoto mistrovství světa,“ řekl Trump, který má s Infantinem velice blízký vztah. A také je pojí udělení Ceny míru FIFA, kterou Trump obdržel koncem minulého roku.

Americký prezident Donald Trump se šéfem FIFA Giannim Infantinem na vyhlášení po finále MS.

„Bylo to nádherné. Bylo prostě úžasné to sledovat a všechno díky Giannimu. Asi jsem se dost mýlil v tom, že při takovém počtu zápasů by mohlo dojít na prázdné stadiony,“ uvedl americký prezident.

Když se Trump na finále objevil na trávníku, provázely ho pískot a bučení.

Během turnaje způsobil rozruch ohledně trestu amerického útočníka Folarina Baloguna. Zavolal Infantinovi a podle jeho vlastního vyjádření požádal o přezkoumání červené karty. Disciplinární komise FIFA automatický trest pozastavila, podle zahraničních zpráv se o to zasloužil sám šéf disciplinární komise Mohammad al-Kamali ze Spojených arabských emirátů sám.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.