Trump navštíví finále US Open. Snad kvůli tomu nebudu nervózní, říká Alcaraz

Autor: ,
  11:10aktualizováno  11:10
Finále tenisových grandslamů jsou tradičně nejen velkou sportovní, ale také společenskou událostí. Nedělní souboj o mužský titul na US Open nebude výjimkou, na utkání Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera se přijde podívat i americký prezident Donald Trump.
Ital Jannik Sinner servíruje v semifinále US Open.

Ital Jannik Sinner servíruje v semifinále US Open. | foto: Reuters

Španěl Carlos Alcaraz se napřahuje k úderu v semifinále US Open.
Ital Jannik Sinner se raduje ze získané výměny v semifinále US Open.
Radost Carlose Alcaraze v semifinále US Open
Ital Jannik Sinner se natahuje po balonku v semifinále US Open.
7 fotografií

„Pro turnaje je privilegium, když je navštěvují prezidenti zemí. Ale zkusím na to nemyslet, protože z toho nechci být nervózní,“ řekl novinářům Španěl Alcaraz po semifinálovém vítězství nad Srbem Novakem Djokovičem.

Za významnou záležitost označila návštěvu hlavy USA i světová jednička Sinner. „My jako hráči víme, že na turnaje chodí spousta slavných lidí. Znamená to, že je tenis důležitý,“ řekl Ital, jenž si v pátečním semifinále poradil s Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem.

Pro Trumpa bude přítomnost v hledišti kurtu Arthura Ashe třetí účastí na významné sportovní akci v tomto roce po únorovém Super Bowlu a červencovém mistrovství světa fotbalových klubů. Na konci září plánuje jako velký golfový fanoušek sledovat naživo úvod Ryder Cupu.

Posledním a podle agentury DPA jediným úřadujícím americkým prezidentem na US Open byl Bill Clinton, jenž v roce 2000 sledoval vítězství Venus Williamsové v americkém finále proti Lindsay Davenportové.

Agentura AP uvádí, že Trump se na grandslam v New Yorku podívá poprvé od roku 2015 a že turnaj často navštěvoval předtím, než rozjel svou politickou kariéru.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.