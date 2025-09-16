Etická komise bude řešit Priskeho návštěvu sudích. Porušení řádů, říká LFA

Informaci o tom, že sparťanský kouč navštívil po skončení utkání kabinu rozhodčích, přinesl server iSport s odvoláním na samotného Beneše.
„Trenér Priske cca 45 minut po skončení utkání – po hodnocení našeho výkonu delegátem utkání – přišel do kabiny rozhodčích, slušně a bez jakýchkoli emocí poděkoval za výkon. Nebyl důvod tuto událost uvádět do zápisu o utkání,“ vysvětlil sudí.
Zároveň měl Priskeho na chodbě počastovat nadávkou vyloučený hradecký sportovní ředitel Jiří Sabou, který o poločase viděl červenou kartu za napadení brankáře Vindahla. Na trenéra údajně zavolal: „Fuck off, Priske!“
Celý incident má teď dohru na nejvyšší úrovni.
„Ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA) považuje návštěvu trenéra Priskeho za porušení platných předpisů FAČR, jak ze strany rozhodčího utkání, tak ze strany trenéra,“ odsoudila ho jednoznačně LFA, která v Česku řídí profesionální soutěže.
I ona podává podnět etické a disciplinární komisi.
„Návštěvy jiných než oprávněných osob v kabině rozhodčích jsou v rozporu s kodexem chování rozhodčích,“ doplnila.
Přitom když o chvíli dříve informovala a podobném kroku fotbalová asociace, její zpráva konkrétní popis postrádala.
„David Trunda v rámci své gesce, do které spadají rozhodčí, svolal na dopoledne gesční skupinu za přítomnosti Tomáše Bárty, výkonného ředitele LFA, a Libora Kovaříka, předsedy Komise rozhodčích FAČR. Gesční skupina konstatovala, že mohlo dojít k porušení Kodexu chování rozhodčích v profesionálních soutěžích, konkrétně jeho ustanovení čl. III odst. 4 písm. a), čímž mohl být spáchán disciplinární přečin podle § 58 odst. 3 písm. d) Disciplinárního řádu FAČR. V té souvislosti předseda FAČR David Trunda předal podnět k prošetření Etické komisi FAČR.“
Tak tedy postupně.
David Trunda, předseda a také člen výkonného výboru, má v rámci svazové agendy na starost také rozhodčí, které ve fotbalové lize řídí asociace pod vedením komise rozhodčích. Tu má na starosti Libor Kovařík. Společně s Tomášem Bártou, šéfem LFA, se shodli, že mohlo dojít k porušení Kodexu a podnět odeslali na etickou komisi. Ta prošetří, zda k pochybení došlo.
Řeší se ustanovení čl. III odst. 4 písm. a) v Kodexu chování rozhodčích FAČR, které hovoří o tom, že rozhodčí smí „nad rámec pozdravení se se zástupci klubů v prostorách stadionu (avšak mimo prostory kabiny rozhodčích) a standardní komunikace v rámci utkání komunikovat pouze s vedoucími družstev a pořadatelskou službou.“
Což by při jednoduchém domyšlení mohlo a mělo vést právě k Benešovi a Priskemu.
Disciplinární přečin porušení kodexu rozhodčích má sankci až 500 000 Kč nebo zákaz činnosti na dva měsíce až dva roky. Což nyní hrozí právě Benešovi, který pochybil tím, že Priskeho do kabiny vpustil a skutečnost neuvedl do zápisu či ji nenahlásil komisi rozhodčích, o čemž zároveň hovoří sám kodex v odstavci 5.
„V případě pokusu o kontakt jakýmkoliv funkcionářem, hráčem či členem realizačního týmu klubu nad rámec povoleného kontaktu v odst. 3 a 4, je rozhodčí povinen tuto skutečnost podrobně zapsat do zápisu o utkání a neprodleně oznámit Komisi rozhodčích FAČR.“
Server inFotbal.cz doplňuje, že o tom, zda událost postoupit disciplinární a etické komisi nejprve hlasoval její ligový výbor poměrem 6:1, přičemž proti byl Dušan Svoboda ze Sparty. Ostatní členové včetně Václava Brabce z Baníku, Jaroslava Tvrdíka ze Slavie nebo Adolfa Šádka z Plzně hlasovali pro.
Podnět zároveň podává také Trunda. Až etická komise nakonec stanoví, zda Beneš skutečně pochybil.