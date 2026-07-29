Trunda souhlasí s Infantinovým návrhem, kritizuje ho Tvrdík: O ničem jsme nejednali

„Vidím v tom pragmatické výhody pro český fotbal, které plynou z úzké spolupráce s Giannim Infantinem a jeho týmem,“ řekl Trunda stanici Sky Sports. „Potřebujeme ještě více podrobností, ale z mého osobního pohledu vidím pozitivní dopad záměrů FIFA,“ doplnil.
Jsou za vším peníze?
Britská BBC ve středu odpoledne informovala, že Infantino odeslal národním asociacím dopis, ve kterém slibuje vyplatit každé asociaci dokonce až 40 milionů dolarů (850 milionů korun), pokud podpoří jeho návrh. První polovinu už se začátkem roku 2027.
„Před rokem jsem byl zvolen do čela FAČR a zatím všechny projekty FIFA, na kterých jsem osobně spolupracoval, byly pro rozvoj evropského fotbalu velmi pozitivní,“ zdůraznil Trunda s tím, že Výkonný výbor FAČR bude o věci hlasovat na zasedání 11. srpna.
Proti jeho názoru se vyjádřil další člen výkonného výboru a šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. „Prezentované stanovisko je osobním názorem předsedy FAČR. Mrzí mě to, Davida Trundu respektuji, ale výkonný výbor jako kolektivní statutární orgán českého fotbalu o této velmi vážné otázce nejednal a jakkoliv nerozhodl,“ napsal na sociální síti X a doplnil, že obavy UEFA jsou pochopitelné.
Prezentovane stanovisko je osobnim nazorem predsedy FACR. Mrzi me to, Davida Trundu respektuji, ale vykonny vybor jako kolektivni statutarni organ ceskeho fotbalu o teto velmi vazne otazce nejednal a jakkoliv nerozhodl. Obava UEFA je plne pochopitelna a ceska pozice by mela byt… https://t.co/73DnAAhHGg— Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) July 29, 2026
„Česká pozice by měla být formulována až po komplexní vnitřní diskuzi ve FAČR a Ligové fotbalové asociaci,“ zdůraznil šéf Slavie.
Ke kterému se záhy přidal i Trundův předchůdce ve vedení asociace Petr Fousek: „Ohledně zamýšleného projektu FIFA k možnému prodeji komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům jsem v kontaktu s UEFA a s kolegy z výkonného výboru i s předsedy řady národních fotbalových asociací v Evropě,“ uvedl pro ČTK.
„Myslím, že se jedná pro fotbal o velmi vážnou věc a plně sdílím stanovisko UEFA i dalších subjektů, které upozornily na nebezpečná rizika. Nepochybuji, že Evropa bude jednotná stejně jako třeba v případě Superligy a jsem přesvědčen, že součástí této jednoty musí být z řady důvodů i český fotbal,“ doplnil.
O co konkrétně jde?
FIFA v úterý oznámila, že plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen, mládeže i klubů soukromým investorům. Ti by měli v dceřiné společnosti získat 20 procent a zaplatit za ně přes čtyři miliardy dolarů (89 miliard korun).
UEFA na zveřejněné plány okamžitě reagovala ostrou kritikou. „Tím se překračuje hranice, kterou vedoucí fotbalové instituce nikdy nesmějí překročit. UEFA bere tuto záležitost velmi vážně. Stejně tak by měly postupovat i všechny národní fotbalové svazy. Nikdo z nás nevlastní fotbal. Není na FIFA, aby ho prodávala,“ sdělila evropská federace a podle zahraničních médií dokonce zvažuje bojkot mistrovství světa.
O všem budou evropští fotbaloví zástupci jednat na mimořádném zasedání.
FIFA dala svým 211 členským zemím a Radě FIFA čas rozhodnout do 19. září.
Jak reaguje svět na Infantinovy plány?
Francouzská fotbalová asociace: „Plány vyvolávají mnoho otázek, zvlášť ve chvíli, kdy jsme se jako členové nezúčastnili žádných jednání a nedostali žádné specifické informace, na základně bychom mohli rozhodovat o záležitostech zásadních pro budoucnost fotbalu.“
Prezident španělské La Ligy Javier Tebas: „To nevypadá jako reforma, ale volební kampaň financovaná budoucností fotbalu. Infantino se snaží koupit hlasy před příštím kongresem FIFA. Rozvoj nelze zneužívat ke kupčení s hlasy nebo umlčování jiných. Soutěže a komerční práva k nim nejsou Infantinovým majetkem. Kdokoli míchá politiku, peníze a netransparentní moc nemůže nikdy nic vést. Infantino není řešením, ale problémem.“
Asijská fotbalová konfederace: „Ačkoli AFC uznává význam hledání inovativních přístupů, které mohou posílit budoucnost světového fotbalu, iniciativy tohoto rozsahu a dopadu musí být založeny na principech řádného řízení, transparentnosti a smysluplných konzultací.“
Předseda německé fotbalové asociace Hans-Joachim Watzke: „Jde o absolutní útok na fotbal. Překročili hranici. Na mistrovství světa bylo šest evropských týmů ve čtvrtfinále a tři v semifinále. Pokud se jako Evropa sjednotíme, bude to mít velkou váhu.“
Sepp Blatter, bývalý prezident FIFA: „Blízký vztah mezi předsedou FIFA a prezidentem USA Donaldem Trumpem dávno získal finanční rozměr, který fotbalu velmi škodí. Nikdo nemá právo prodávat náš sport.“
Fotbalová asociace Severní, Střední Ameriky a Karibiku (CONCACAF): „Jsme hluboce znepokojeni nedodržením řádného postupu. Sdílíme zklamání mnoha lidí v našem regionu i ve fotbalovém prostředí z toho, že byl tento podrobný plán vypracován a zveřejněn ještě předtím, než proběhla jakákoli diskuse s příslušnými řídícími orgány a zaujatými stranami.“
Globální unie profesionálních fotbalistů FIFPRO: „Takový krok by zásadně a nevratně poškodil motivační mechanismy, na kterých jsou soutěže založeny. Je obzvlášť znepokojivé, že projekt takového rozsahu byl vypracován převážně za zavřenými dveřmi, přestože má dalekosáhlé důsledky pro blaho hráčů, mezinárodní kalendář a budoucí řízení tohoto sportu.“