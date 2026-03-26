Slováci na MS nebudou, s Kosovem selhali v druhé půli. Italové v prvním klání uspěli

Ve finále se utkají Švédsko s Polskem a Kosovo s Tureckem, na další dvě dvojice se čeká. Závěrečná barážová utkání, v nichž se rozhodne o posledních čtyřech evropských účastnících turnaje v USA, Kanadě a Mexiku, jsou na programu v úterý.
Dánsko rozhodlo třemi góly mezi 49. a 59. minutou. Skóre otevřel z dorážky Damsgaard a následně se v rychlém sledu dvakrát prosadil Isaksen. Čtyřiadvacetiletý křídelník Lazia Řím potvrdil skvělou bilanci v reprezentaci, v 15 utkáních dal sedm branek. Střelecký účet uzavřel Nörgaard.
V prvních poločasech napříč všemi zápasy padlo minimum branek, v utkání Slovensko - Kosovo ale viděli diváci na Tehelném poli hned tři. Domácí vedli 2:1 zásluhou gólu kapitána pražské Sparty Haraslína, jenž v 45. minutě skóroval z přímého kopu.
Kosovo ale ve druhém dějství bleskově otočilo skóre a nadále může snít o premiérové účasti na velkém turnaji. Nejprve se prosadil hlavou Asllani a po hodině hry se trefil z přímého kopu i Muslija. V 72. minutě zvýšil Hajrizi, Strelcův kontaktní gól ze čtvrté minuty nastavení přišel pro Slováky pozdě.
Italové chyběli na posledních dvou mistrovstvích světa, na rozdíl od roku 2022 a porážky se Severní Makedonií ale první krok v baráži zvládli. Strůjcem vítězství byl záložník Tonali, jenž první branku v 56. minutě sám vstřelil a druhou připravil Keanovi.
Turecko zužitkovalo herní převahu v 53. minutě, kdy Güler dalekonosným pasem našel za obranou Kadioglua a ten zblízka zakončil. Krajní bek nebo záložník Brightonu vstřelil první gól ve svém 42. soutěžním startu v sezoně. Osmdesátiletý rumunský kouč Lucescu se tak nestane nejstarším trenérem historie MS.
Švédský kanonýr Gyökeres se ve čtyřech zápasech v kvalifikační skupině neprosadil, tentokrát si to ale ve Valencii vynahradil třemi góly do sítě Ukrajiny. Útočník Arsenalu už v šesté minutě zužitkoval Nygrenovu přihrávku před bránu a po změně stran zvýšil obstřelem a proměněnou penaltou. V nastavení zmírnil porážku Ponomarenko.
O polský obrat proti Albánii se po přestávce postarali dva nejzkušenější hráči týmu. V 63. minutě srovnal po rohu Lewandowski, na kterého navázal přízemním volejem Zieliňski.
51. D. James
86. Džeko
Darlow – Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva – Ampadu (C), J. James (56. L. Cullen) – Brooks (74. Harris), Wilson, D. James (84. Thomas) – Johnson.
Vasilj – Muharemović, Katić, Kolašinac (62. Alajbegović) – Memić (74. Burnić), Tahirović (62. Bašić), Bajraktarević, Šunjić (78. Tabaković), Dedić (112. Gigović) – Džeko (C) (91. Hadžiahmetović), Demirović.
Ward, King – Koumas, Cabango, Norrington-Davies, Kpakio, J. Colwill, Sheehan, Broadhead.
Hadžikić, Zlomislić – Mujakić, Čelik, Baždar, Radeljić.
70. L. Cullen
5. Memić, 37. Demirović, 39. Kolašinac, 111. Džeko
Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (ROU)
56. Tonali
80. Kean
Donnarumma (C) – Mancini, Bastoni (63. Gatti), Calafiori – Politano (83. Palestra), Barella, Locatelli, Tonali (83. Pisilli), Dimarco – Kean (88. Raspadori), Retegui (63. Esposito).
P. Charles – Hume, McNair (C), McConville – Devlin (68. Smyth), S. Charles, Galbraith, Devenny, Spencer (79. Reid) – Price, Donley (79. Magennis).
Carnesecchi, Meret – Spinazzola, Buongiorno, Cristante, Frattesi, Scalvini.
Peacock-Farrell, Hazard – Toal, Saville, Marshall, Kelly, Lyons, Brown.
58. Bastoni
Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, Vries (NED)
90. Ponomarenko
6. Gyökeres
51. Gyökeres
73. Gyökeres
Trubin – Tymčyk, Zabarnyj (C), Bondar, Mykolenko – Cygankov, Jarmoljuk (85. Šaparenko), Kaljužnyj (60. Huculjak), Sudakov (77. Ponomarenko), Zubkov (60. Očeretko) – Vanat (60. Jaremčuk).
Nordfeldt – Lagerbielke, Hien (37. Starfelt), Lindelöf (C), Gudmundsson (77. Svensson) – Johansson, Ayari (77. Bergvall), Karlström, Nygren – Elanga (90+4. Svanberg), Gyökeres.
Neščeret, Riznyk – Sarapij, Mychajličenko, Svatok, Vološyn, Pichaljonok.
Törnqvist, Ellborg – Nilsson, Smith, Bardghji, Larsson, Ali, Zeneli.
56. Tymčyk, 71. Trubin
75. Nordfeldt
Rozhodčí: Pinheiro – Jesus, Maia (POR)
Počet diváků: 18846
49. Damsgaard
58. Isaksen
59. Isaksen
75. Nørgaard
Hermansen – Bah (81. Høgsberg), Nørgaard (86. Provstgaard), Nelsson, Maehle – Højbjerg (C), Hjulmand, Froholdt – Isaksen (73. Eriksen), Højlund (81. Høgh), Damsgaard (86. Nikolas Nartey).
Dimitrievski – Stojčevski, Zajkov, Musliu – Čurlinov (64. Miovski), Elmas, Atanasov (64. Doriev), Bardhi (C), Herrera – Kjamili (64. Alimi), Rastoder (77. Musovski).
Jungdal, Rønnow – Jensen, Osula, Lindstrøm, Noah Nartey, Dreyer.
Ilijev, Šiškovski – Bejtulaj, Serafimov, Trajkovski, Velkovski, Nikolov, Ristovski.
72. Elmas, 85. Bardhi
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Schaal (GER)
63. Lewandowski
73. Zieliński
42. A. Hoxha
Grabara – Kędziora (62. Świderski), Bednarek, Kiwior – Cash, Szymański, Zieliński (82. Moder), Skóraś – Kamiński (90+1. Pyrka), Lewandowski (C) (90+2. Slisz), Rózga (46. Pietuszewski).
Strakosha – Hysaj, Ajeti (18. Ismajli), Djimsiti (C), Mitaj – K. Asllani, Laçi (82. Muçi), Bajrami (68. Broja) – Shehu – Uzuni, A. Hoxha (68. Pilios).
Kochalski, Drągowski – Wiśniewski, Grosicki, Ziółkowski, Bereszyński, Piątek.
Kastrati, Dajsinani – Balliu, Pajaziti, Mehmeti, Aliji, Pllana, Y. Ramadani.
87. Lewandowski, 90+4. Świderski
34. Mitaj, 79. Hysaj, 88. K. Asllani
Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn (ENG)
6. Valjent
45. Haraslín
90+4. Strelec
21. V. Hoxha
47. F. Asllani
60. Muslija
72. Hajrizi
Dúbravka – Valjent, Vavro, Obert, Hancko – Bero (90. Mráz), Lobotka (C), Duda (83. Bénes) – M. Sauer (45. Suslov), Strelec, Haraslín (83. Tupta).
Murić – Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni – Vojvoda, V. Hoxha (90. Emërllahu), Rexhbeçaj, Muslija (90. Hadergjonaj) – F. Asllani (73. Zabërgja), Muriqi (C) (90. Rrahmani).
L. Sauer.
89. Vavro, 90+5. Valjent
14. Hajrizi, 24. Dellova, 52. V. Hoxha
Rozhodčí: Eskås – Engan, Bashevkin (NOR)
Počet diváků: 20113
53. Kadıoğlu
Çakır – Müldür, Akaydin, Bardakcı, Kadıoğlu – Yüksek, Çalhanoğlu (C) (90. Kahveci) – Yılmaz (78. Kökçü), Güler (90. Kabak), Yıldız – Aktürkoğlu.
Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – Marin (66. Tănase), Hagi (C) (71. Stanciu), Dragomir – Man, Bîrligea (88. Miculescu), Mihăilă (88. Baiaram).
Günok, Bayındır – Karazor, Elmalı, Özcan, Gül, Aydın, Akgün, Ayhan.
Aioani, Popescu – Coubis, Ghiță, Screciu, Dobre, Coman, Sorescu.
90+2. Kahveci, 90+2. Aktürkoğlu
18. Dragomir
Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (FRA)
Počet diváků: 38979