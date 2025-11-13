Sázkařská aféra v Turecku dál bobtná. Svaz potrestal 102 hráčů včetně reprezentanta

Pětadvacetiletý reprezentační obránce Elmali z Galatasaraye byl už na začátku týdne kvůli aféře stažen z nominace na nadcházející kvalifikační zápasy mistrovství světa proti Španělsku a Bulharsku. Nyní byl suspendován na 45 dní.
Jeho spoluhráč z istanbulského klubu a reprezentant do 21 let Metehan Baltaci má zákaz činnosti na devět měsíců.
Sázkařská aféra otřásla tureckým fotbalem na konci října. Kvůli nelegálnímu sázení na zápasy je vyšetřováno více než 150 profesionálních rozhodčích včetně sedmi sudích a 15 asistentů, kteří řídí zápasy elitní Süper Lig.
Prokuratura nařídila zadržet 21 osob včetně 17 rozhodčích, k výslechu byli předvoláni i předseda prvoligového Eyüpsporu či bývalý majitel Kasimpasy.
Celkem svaz tento týden kvůli podezření z nelegálních sázek předběžně suspendoval 1024 fotbalistů z různých soutěží. Třetí a čtvrtá liga jsou na dva týdny pozastavené, dvě nejvyšší soutěže mohou pokračovat.