Úspěšný začátek sezony pro Bouzkovou. V Brisbane hladce prošla do druhého kola

Marie Bouzková úspěšně zahájila tenisovou sezonu. Na turnaji v Brisbane porazila v prvním kole rumunskou soupeřku Jaqueline Cristianovou 6:4, 6:3 a může se těšit na souboj s 15. nasazenou Paulou Badosaovou ze Španělska.

Marie Bouzková na turnaji v Montrealu | foto: Christopher KatsarovAP

Bouzková, jež vstoupila do roku 2026 jako 42. hráčka světa, v obou setech nejprve o tři místa výše postavené soupeřce dvakrát vzala podání, ale ani jednou nedokázala sadu napoprvé dopodávat.

V prvním případě si musela ještě počkat až na další vlastní servis, ve druhém už za totožného stavu 5:2 zareagovala na úspěch soupeřky okamžitě a celkově pátým brejkem zápas při druhém mečbolu ukončila.

Ve třetím vzájemném utkání Bouzková podruhé zvítězila a oplatila Cristianové poslední porážku z roku 2023 z Prahy, kde ji rumunská tenistka zastavila v cestě za možnou obhajobou titulu hned v prvním kole.

Roli nasazené devítky plní v Brisbane Linda Nosková, jedenáctkou je Karolína Muchová a startovat budou také Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková a Tereza Valentová. V mužském pavouku svedl los prvního kola dohromady turnajovou trojku Jiřího Lehečku s Tomášem Macháčem.

Tenisový turnaj mužů a žen v Brisbane

(tvrdý povrch)

Ženy (dotace 1,691.602 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Bouzková (ČR) - Cristianová (Rum.) 6:4, 6:3,
Cirsteaová (Rum.) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:3, 6:1,
Potapovová (Rak.) - Kasatkinová (Austr.) 7:5, 4:6, 6:4,
Kesslerová (USA) - Arangová (Kol.) 6:1, 6:3,
Tomljanovicová (Austr.) - Jacquemotová (Fr.) 6:1, 6:3,
Keninová (USA) - Ruseová (Rum.) 6:4, 4:6, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:
Honová, Muchová (Austr./ČR) - Hozumiová, Wu Fang-Sien (Tchaj-wan) 6:4, 6:0.

