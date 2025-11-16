Sinner obhájil titul na Turnaji mistrů, v hvězdném finále zdolal Alcaraze

Stejně jako ve finále posledních tří letošních grandslamů se o titul z tenisového Turnaje mistrů utkali Jannik Sinner a Carlos Alcaraz. A vítězně z něj vzešel Ital, v souboji velikánů po výhře 7:6, 7:5 před domácím publikem v Turíně obhájil loňskou trofej. Čtyřhru na závěrečném podniku sezony poprvé v kariéře ovládli Harri Heliövaara a Henry Patten, finsko-britský pár porazil ve finále 7:5, 6:3 britské duo Joe Salisbury a Neal Skupski.
Jannik Sinner, vítěz Turnaje mistrů

Jannik Sinner, vítěz Turnaje mistrů | foto: Reuters

Harri Heliovaara a Henry Patten se radují z vítězství ve finále Turnaje mistrů.
Sinner hrál na závěrečném podniku sezony finále potřetí v řadě, Alcaraz se do něj dostal vůbec poprvé. Povedlo se mu to jako prvnímu Španělovi od roku 2013 po Rafaelu Nadalovi.

Ale trofej, stejně jako jeho slavný krajan, nezískal.

Naopak druhý hráč světového žebříčku Sinner na Turnaji mistrů prodloužil úctyhodnou sérii, vyhrál na něm už dvacet setů v řadě.

Na tvrdém povrchu v hale navíc zvítězil už po 31. za sebou a coby neporažený šampion dostal šek na 5 071 000 dolarů (v přepočtu přes 105 milionů korun), nejvyšší částku v historii profesionálního tenisu.

„Jsem mimořádně šťastný, co se mi podařilo. Znamená to pro mě všechno. Proti Carlosovi je potřeba předvádět ten nejlepší tenis. Uzavřít takhle sezonu je fantastické,“ radoval se.

Jannik Sinner se raduje z výhry ve finále Turnaje mistrů.
Jannik Sinner se raduje z výhry prvního setu ve finále Turnaje mistrů.

Španěl měl už před utkáním jistotu setrvání na prvním místě žebříčku. Oba velcí rivalové se střetli v šestém letošním finále, tři z nich absolvovali na grandslamech, kde dvakrát uspěl Alcaraz.

I v nedělním duelu o trofej z Turnaje mistrů mohl jít do vedení, v prvním setu měl totiž při Sinnerově podání setbol na 7:5. Ital ale hrozbu odvrátil a poslal úvodní dějství do tiebreaku, ve kterém zvítězil 7:4.

I druhá sada začala lépe pro španělského tenistu, jenž si hned na úvod podmanil soupeřovo podání, které Sinner ztratil na letošním Turnaji mistrů vůbec poprvé. Avšak vedení 2:0 a 3:1 Alcarazovi ke srovnání nestačilo. Ital dotáhl na 3:3 a v závěru druhým brejkem ovládl celé utkání.

Jannik Sinner v objetí s Carlosem Alcarazem po vzájemném finále Turnaje mistrů

Jako první tenista v historii zvítězil na ATP Finals dvakrát za sebou bez prohrané sady, Alcaraze zdolal letos teprve podruhé a navázal na triumf z wimbledonského finále.

„Jsem hodně spokojený s výkony, jaké jsem tu předváděl. Podlehl jsem soupeři, který dva roky v hale neprohrál. To jen ukazuje, jak skvělý hráč jsi,“ řekl Alcaraz směrem k Sinnerovi, jehož naposledy v hale zdolal Novak Djokovič před dvěma lety právě v turínském finále.

Dvaadvacetiletý Španěl by se měl příští týden představit na finálovém turnaji Davis Cupu v Boloni, kde mu budou ve čtvrtečním čtvrtfinále čelit čeští tenisté. O dva roky starší Sinner start odřekl.

Deblovými šampiony jsou Heliövaara a Patten

Finsko-britský pár Harri Heliövaara a Henry Patten vrátil čistě britské dvojici Joe Salisbury, Neal Skupski prohru ze skupiny.

Harri Heliovaara a Henry Patten, vítězové Turnaje mistrů ve čtyřhře

Šestatřicetiletý Heliövaara a o sedm let mladší Patten získali osmý společný titul a třetí velký po loňském triumfu ve Wimbledonu a letošním vítězství na Australian Open.

Turnaj mistrů v Turíně

tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů

Čtyřhra - finále:
Heliövaara, Patten (2-Fin./Brit.) - Salisbury, Skupski (5-Brit.) 7:5, 6:3

Sinner obhájil titul na Turnaji mistrů, v hvězdném finále zdolal Alcaraze

Jannik Sinner, vítěz Turnaje mistrů

Komentář

Síť největšího korupčního skandálu Ukrajiny se blíží k Zelenskému. Ten bojuje o své dědictví

Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...

Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily

Archivní snímek Donalda Trumpa s Billem Clintonem ze začátku tisíciletí.

