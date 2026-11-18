Třiadvacetiletý Alcaraz zvládl i druhé utkání v Turíně suverénně. Soupeři nenabídl ani jeden brejkbol, sám naopak tři ze čtyř šancí využil. Zápas rozhodl vydařenou sérií od pátého gamu úvodního setu.
Od stavu 2:2 získal šest her v řadě a soupeře už zpět nepustil, přestože si ve druhém setu vyžádal ošetření a dohrával se zabandážovaným stehnem.
Medveděv tak bude muset o postup zabojovat v páteční závěrečné dvouhře s Tiafoem.
Američan v souboji nováčků, kteří své úvodní duely prohráli, zdolal Cobolliho ve vyrovnaném prvním setu až v tiebreaku 8:6, čímž stvrdil Alcarazův postup. Druhá sada pak byla jasnou záležitostí, Tiafoe italskému soupeři nadělil kanára a udržel si naději na semifinále.
Tenisový Turnaj mistrů v Turíně
tvrdý povrch, dotace 15,75 milionu dolarů
Dvouhra
Čtyřhra
|1.
|Alcaraz
|2
|2
|0
|4:0
|2
|2.
|Medveděv
|2
|1
|1
|2:2
|1
|3.
|Tiafoe
|2
|1
|1
|2:2
|1
|4.
|Cobolli
|2
|0
|2
|0:4
|0
|1.
|Krawietz, Pütz
|2
|2
|0
|4:1
|2
|2.
|Granollers, Zeballos
|2
|1
|1
|3:2
|1
|3.
|Harrison, Skupski
|2
|1
|1
|2:2
|1
|4.
|Bolelli, Vavassori
|2
|0
|2
|0:4
|0