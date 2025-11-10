Sinner na úvod Turnaje mistrů porazil Augera-Aliassimea. Vyhrál také Fritz

  22:32aktualizováno  22:39
Úřadující šampion Jannik Sinner i loňský finalista Taylor Fritz zahájili Turnaj mistrů v Turíně hladkými výhrami a nakročili k postupu do semifinále. Domácí favorit a aktuálně druhý hráč světového žebříčku Sinner porazil ve skupině Björna Borga 7:5, 6:1 Félixe Augera-Aliassimea, kterého ve druhém setu trápilo zranění lýtka. Američan Fritz začal výhrou nad domácím debutantem Lorenzem Musettim. Náhradníka za Novaka Djokoviče přehrál ve skupině Jimmyho Connorse 6:3, 6:4.
Sinner, jenž v Turíně bojuje i o místo světové jedničky, získal v repríze nedávného finále z pařížského Masters úvodní set po takřka hodinové dramatické bitvě. V jeho závěru si Auger-Aliassime při dopadu po podání poranil levou nohu.

Problémy s lýtkem Kanaďana ve zbytku zápasu limitovaly a druhý set se změnil v jednoznačnou záležitost.

Musetti se o svém startu na prestižní akci pro osmičku nejlepších hráčů sezony dozvěděl teprve po sobotním finále v Aténách, v němž s Djokovičem prohrál po třísetové bitvě.

Srbský rekordman se účasti vzdal kvůli problémům s ramenem. S Fritzem se Ital utkal pošesté v kariéře, a přestože poslední tři vzájemné zápasy vloni nad Američanem vyhrál, tentokrát neměl šanci.

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně

tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů

Dvouhra:
Skupina Björna Borga:
Sinner (2-It.) - Auger-Aliassime (8-Kan.) 7:5, 6:1

Tabulka

Hráč Z V P S B
1. Zverev 1 1 0 2:0 1
2. Sinner 1 1 0 2:0 1
3. Auger-Aliassime 1 0 1 0:2 0
4. Shelton 1 0 1 0:2 0

Skupina Jimmyho Connorse:
Fritz (6-USA) - Musetti (9-It.) 6:3, 6:4

Tabulka

Hráč Z V P S B
1. Fritz 1 1 0 2:0 1
2. Alcaraz 1 1 0 2:0 1
3. De Minaur 1 0 1 0:2 0
4. Musetti 1 0 1 0:2 0

Čtyřhra:
Skupina Johna McEnroea:
Heliövaara, Patten (2-Fin./Brit.) - Harrison, King (8-USA) 6:4, 6:4
Salisbury, Skupski (5-Brit.) - Arévalo, Pavič (4-Salv./Chorv.) 6:3, 7:5

Tabulka

Hráči Z V P S B
1. Heliövaara, Patten 1 1 0 2:0 1
2. Salisbury, Skupski 1 1 0 2:0 1
3. Arévalo, Pavič 1 0 1 0:2 0
4. Harrison, King 1 0 1 0:2 0
