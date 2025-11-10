Sinner na úvod Turnaje mistrů porazil Augera-Aliassimea. Vyhrál také Fritz

Sinner, jenž v Turíně bojuje i o místo světové jedničky, získal v repríze nedávného finále z pařížského Masters úvodní set po takřka hodinové dramatické bitvě. V jeho závěru si Auger-Aliassime při dopadu po podání poranil levou nohu.
Problémy s lýtkem Kanaďana ve zbytku zápasu limitovaly a druhý set se změnil v jednoznačnou záležitost.
Musetti se o svém startu na prestižní akci pro osmičku nejlepších hráčů sezony dozvěděl teprve po sobotním finále v Aténách, v němž s Djokovičem prohrál po třísetové bitvě.
Srbský rekordman se účasti vzdal kvůli problémům s ramenem. S Fritzem se Ital utkal pošesté v kariéře, a přestože poslední tři vzájemné zápasy vloni nad Američanem vyhrál, tentokrát neměl šanci.
Tenisový Turnaj mistrů v Turíně
tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů
Dvouhra:
Tabulka
Skupina Jimmyho Connorse:
Tabulka
Čtyřhra:
Tabulka