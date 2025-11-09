Favorit na úvod nezaváhal. Alcaraz si na Turnaji mistrů poradil s de Minaurem

Po vyrovnaném prvním setu Alcaraz ve druhé sadě prolomil třikrát soupeřův servis, zatímco sám ztratil podání jednou. Z výhry se radoval po hodině a 42 minutách, když proměnil druhý mečbol.
Šestinásobný grandslamový šampion usiluje nejen o první titul z Turnaje mistrů, ale také o post světové jedničky, který drží Ital Jannik Sinner.
Ve skupině Jimmyho Connorse čekají dvaadvacetiletého Španěla ještě Američan Taylor Fritz a Ital Lorenzo Musetti, který se dostal do soutěže jako poslední, když v sobotu účast odřekl Srb Novak Djokovič.
Turnaj mistrů
Turín, tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů:
Dvouhra:
Skupina Jimmyho Connorse:
Čtyřhra:
Skupina Petera Fleminga: