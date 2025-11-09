Favorit na úvod nezaváhal. Alcaraz si na Turnaji mistrů poradil s de Minaurem

  16:32
Nejvýše nasazený Španěl Carlos Alcaraz vstoupil do tenisového Turnaje mistrů v Turíně vítězstvím nad Australanem Alexem de Minaurem 7:6, 6:2. Druhý hráč světového žebříčku uspěl i v pátém vzájemném zápase.
Carlos Alcaraz v akci na Turnaji mistrů. | foto: AP

Po vyrovnaném prvním setu Alcaraz ve druhé sadě prolomil třikrát soupeřův servis, zatímco sám ztratil podání jednou. Z výhry se radoval po hodině a 42 minutách, když proměnil druhý mečbol.

Šestinásobný grandslamový šampion usiluje nejen o první titul z Turnaje mistrů, ale také o post světové jedničky, který drží Ital Jannik Sinner.

Ve skupině Jimmyho Connorse čekají dvaadvacetiletého Španěla ještě Američan Taylor Fritz a Ital Lorenzo Musetti, který se dostal do soutěže jako poslední, když v sobotu účast odřekl Srb Novak Djokovič.

Turnaj mistrů

Turín, tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů:

Dvouhra:

Skupina Jimmyho Connorse:
Alcaraz (1-Šp.) - De Minaur (7-Austr.) 7:6 (7:5), 6:2.

Čtyřhra:

Skupina Petera Fleminga:
Granollers, Zeballos (3-Šp./Arg.) - Krawietz, Pütz (6-Něm.) 6:4, 4:6, 10:6.

