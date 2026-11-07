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Turnaj mistryň bez jedničky. Rybakinová se odhlásila, Noskovou vyzve Kosťuková

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  21:04aktualizováno  21:04
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Jelena Rybakinová během semifinále US Open | foto: ČTK

Světová tenisová jednička Jelena Rybakinová z Kazachstánu se odhlásila kvůli zdravotním problémům z Turnaje mistryň v Indian Wells, který měla zahájit v neděli zápasem proti Lindě Noskové. Soupeřkou české tenistky ve skupině 1 místo obhájkyně titulu bude ukrajinská náhradnice Marta Kosťuková.

„Měla jsem neuvěřitelnou sezonu, ale mé tělo už není fyzicky připraveno na zápasy. Strávím teď nějaký čas doma odpočinkem a zotavením a připravím se na sezonu 2027,“ uvedla v prohlášení na webu WTA Rybakinová, jež loni Turnaj mistryň v Rijádu vyhrála bez porážky.

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