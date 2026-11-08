Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tenis ONLINE: Nosková zahajuje Turnaj mistryň, proti Kosťukové získává první set

Autor:
  21:18
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Linda Nosková se hecuje v prvním utkání skupiny na Turnaji mistryň v Indian...

Linda Nosková se hecuje v prvním utkání skupiny na Turnaji mistryň v Indian Wells. | foto: Reuters

Linda Nosková v prvním utkání skupiny na Turnaji mistryň v Indian Wells
Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková v prvním utkání skupiny na Turnaji mistryň...
Linda Nosková hraje forhend v prvním utkání skupiny na Turnaji mistryň v Indian...
Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková podává v prvním utkání skupiny na Turnaji...
7 fotografií
Původně měla vyzvat světovou jedničku Jelenu Rybakinovou, ale po jejím odhlášení začíná Linda Nosková Turnaj mistryň pro osm nejlepších tenistek sezony proti Ukrajince Martě Kosťukové. Úvodní duel skupiny 1 sledujeme v podrobné reportáži.

Jde o vůbec první zápas celého Turnaje mistryň v Indian Wells, který potrvá až do příští neděle, a 21letá Češka v něm chce potvrdit roli mírné favoritky.

S Kosťukovou se střetává už počtvrté v sezoně – na jaře jí podlehla na antuce v Madridu, ale poté ji zdolala ve wimbledonském semifinále na cestě za senzačním titulem a také v osmifinále US Open.

ONLINE: Linda Nosková vs. Marta Kosťuková

Zápas sledujeme v podrobné online reportáži.

Pro obě se jedná o premiérovou účast na prestižním podniku pro osm nejlepších hráček sezony, Noskové patří v letošním pořadí osmé místo, o tři roky starší Kosťukové deváté.

Skupinu 1 kromě nich tvoří ještě Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová, jejich utkání je na programu hned poté.

A jako třetí v pořadí se v rámci úvodního dne představí deblistky Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová, které jsou největšími favoritkami čtyřhry. Na úvod změří síly s Italkami Jasmine Paoliniovou a Sarou Erraniovou.

Druhá česká účastnice ve dvouhře Karolína Muchová vstoupí do turnaje v pondělí od 21:00 SEČ proti Bělorusce Aryně Sabalenkové.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.