Běloruska v semifinále porazila 6:3, 3:6 a 6:3 Amandu Anisimovovou, kazachstánská tenistka si poradila s jinou Američankou Jessicou Pegulaovou 4:6, 6:3 a 6:3
Siniaková s Towsendovou: z mečbolu ke zklamání
Siniaková s Townsendovou měly k postupu do finále hodně blízko, ale neproměnily mečbol a po téměř dvouhodinovém boji prohrály v super tiebraku.
Vítězky letošního Australian Open a nasazené dvojky padly v Rijádu po třech výhrách. Neuspěly spolu na Turnaji mistryň ani na druhý pokus, vloni prohrály finále s kanadsko-novozélandským párem Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová.
Devětadvacetiletá Siniaková, která zakončí popáté sezonu jako světová jednička v deblu, tak nevyužila šanci na zisk druhého titulu z Turnaje mistryň ve čtyřhře. Před čtyřmi lety dominovala s Barborou Krejčíkovou.
Semifinále dvouhry: dvě třísetové bitvy
Sabalenková bez větších potíží získala první set, ale ve druhém nabrala ztrátu 0:4 a smazat už ji nedokázala. Ve třetí sadě sedmadvacetiletá Běloruska díky brejku odskočila do vedení 4:3 a náskok už udržela.
Ve finále Turnaje mistryň se Sabalenková představí podruhé. V roce 2022 však čtyřnásobná grandslamová šampionka v americkém Fort Worth nestačila na Caroline Garciaovou z Francie.
Šestadvacetiletá Rybakinová vyhrála na Turnaji mistryň i počtvrté a ovládla i desátý zápas po sobě, do něhož nastoupila. O pět let starší Pegualovou porazila podruhé z pěti vzájemných zápasů. Pomohlo jí dnes 15 es, nemusela litovat ani 67 nevynucených chyb. Do finále závěrečné akce roku postoupila poprvé. „Jsem ráda, že jsem se probojovala do finále. Dnes mi hodně pomohlo podání,“ uvedla v rozhovoru na kurtu Rybakinová.
Wimbledonská vítězka z roku 2022 Rybakinová sice prohrála první set kvůli dvěma ztraceným servisům, stejně jako proti Polce Ize Šwiatekové v základní skupině se jí ale podařilo duel otočit. Ve druhém setu sice málem nedotáhla vedení 5:2, po brejku v 10. hře ale přeci jen srovnala. Ve třetím setu rozhodla díky brejku na 5:3, kdy zvrátila vývoj ze stavu 15:40. Na podání pak využila první mečbol.
Sabalenková se s Rybakinovou v probíhající sezoně utká počtvrté. Letos s ní jednou prohrála a dvakrát zvítězila, naposledy v říjnu ve čtvrtfinále ve Wu-chanu. Celkem s ní má běloruská tenistka na okruhu WTA bilanci 8:5.
Turnaj mistryň v Rijádu
tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů
Dvouhra - semifinále:
Čtyřhra – semifinále: