Plíšková vzala Sierraové pětkrát podání, v Madridu si zahraje čtvrtfinále

  15:12aktualizováno  15:12
Karolína Plíšková v Madridu porazila 6:4 a 6:3 Solanu Sierraovou z Argentiny a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká buď světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu, nebo Anastasia Potapovová z Rakouska. Čtyřiatřicetiletá Plíšková sice zaznamenala deset dvojchyb, ale pětkrát vzala Sierraové podání a odvrátila čtyři ze šesti brejkbolů.

Karolína Plíšková během turnaje v Madridu | foto: Isabel InfantesReuters

Bývalá světová jednička si nakonec s jedenadvacetiletou soupeřkou poradila za hodinu a 26 minut.

Plíšková, která po vleklých zdravotních potížích klesla v žebříčku až na 197. místo, si letos zahrála čtvrtfinále už začátkem dubna na antuce v Linci. V semifinále se na okruhu WTA naposledy představila před dvěma lety na trávě v Nottinghamu.

V Madridu se představí ještě dva čeští zástupci. Linda Nosková si zahraje o čtvrtfinále s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Coco Gauffovou z USA, Jakuba Menšíka ve třetím kole čeká Rus Karen Chačanov.

Turnaj mužů a žen v Madridu

antuka

Ženy (dotace 8 235 540 dolarů):
Dvouhra - 4. kolo:
Plíšková (ČR) - Sierraová (Arg.) 6:4, 6:3

Čtyřhra - 2. kolo:
Perezová, Schuursová (8-Austr./Niz.) - Škoch, Kozyrevová (ČR/Rus.) 6:3, 6:0

