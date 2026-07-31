Menšík ve Washingtonu končí po druhém kole, Viďmanová poprvé ve čtvrtfinále

Dvacetiletý Menšík prohrál s o čtyři roky starším Nakashimou poprvé. Nenavázal proti němu na předchozí dvě výhry z roku 2024. Nyní mu nepomohlo ani 15 es, zaznamenal také sedm dvojchyb. Proměnil dva z šesti brejkbolů.
Menšík nevyužil v prvním setu vedení 4:3 s brejkem a o sadu přišel ve zkrácené hře. V ní sice odvrátil dva setboly, nakonec ale prohrál 5.7.
Kompletní tenisové výsledky
Ve druhém setu si Menšík servis udržel a uspěl díky brejku v šestém gamu. Sadu zakončil čistou hrou a po úvodním triumfu nad Američanem Trevorem Svajdou živil naději na další třísetové vítězství.
V rozhodující sadě se však Menšík k brejkbolu nepropracoval. Naopak za stavu 4:5 získal Nakashima po výměně u sítě mečbol a ten vzápětí využil. Turnaj ve Washingtonu tak pokračuje bez české účasti.
Turnaj mužů a žen ve Washingtonu
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Muži (dotace 2 469 450 dolarů):
Viďmanová poprvé v osmičce
Třiadvacetiletá moskevská rodačka Viďmanová, jíž patří 114. místo ve světovém žebříčku, v Memphisu zkušené Stephensové odvrátila šest ze sedmi brejkbolů a sama využila čtyři šance sebrat soupeřce servis. Po jasném prvním setu pro Češku se Stephensová dostala do vedení 3:2, ale Viďmanová hned srovnala a šanci už nepustila.
O deset let starší Američanka, jež vyhrála v roce 2017 US Open, podtrhla trápení z poslední doby, v žebříčku je až ve čtvrté stovce. Ve čtvrtfinále Viďmanovou čeká jiná Američanka Katie Volynetsová, se kterou se utká poprvé.
Turnaj žen v Memphisu
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 2. kolo:
Svrčina na zkušeného soupeře nestačil
Svrčina začal turnaj úterním nočním maratonem proti Australanovi Adamu Waltonovi, ale pak naopak ušetřil síly, protože mu ve druhém kole vzdal po třech gamech Ital Luciano Darderi. Shapovalovovi, 68. hráči žebříčku, nabídl 16 brejkbolů, deset odvrátil.
Svrčina na úvod prohrál první tři servisy, ale díky dvěma brejkům snížil až na 3:5. Zkušený Kanaďan si však první set pohlídal. Zkraje druhé sady český tenista doháněl manko 0:3, což se mu nepovedlo a Shapovalov využil druhý mečbol.
Turnaj mužů v mexickém Los Cabos
tvrdý povrch, dotace 909 790 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále:
Čtyřhra - 1. kolo: