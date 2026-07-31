Menšík ve Washingtonu končí po druhém kole, Viďmanová poprvé ve čtvrtfinále

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  7:52aktualizováno  8:14
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Jakub Menšík ve druhém kole turnaje ve Washingtonu | foto: CTK / AP / Marcin Cholewinski Profimedia.cz

Jakub Menšík skončil na turnaji ve Washingtonu po druhém kole. Sedmý nasazený tenista prohrál na tvrdém povrchu s domácím Brandonem Nakashimou 6:7, 6:3, 4:6. Duel ztratil po dvou hodinách a 14 minutách. Darja Viďmanová porazila v Memphisu bývalou světovou trojku Sloane Stephensovou 6:2, 6:4 a poprvé si zahraje čtvrtfinále turnaje WTA. Dalibor Svrčina nestačil 4:6, 2:6 v Los Cabos na loňského šampiona Denise Shapovalova a v Mexiku se postupu do svého prvního semifinále na okruhu ATP nedočkal.

Dvacetiletý Menšík prohrál s o čtyři roky starším Nakashimou poprvé. Nenavázal proti němu na předchozí dvě výhry z roku 2024. Nyní mu nepomohlo ani 15 es, zaznamenal také sedm dvojchyb. Proměnil dva z šesti brejkbolů.

Menšík nevyužil v prvním setu vedení 4:3 s brejkem a o sadu přišel ve zkrácené hře. V ní sice odvrátil dva setboly, nakonec ale prohrál 5.7.

Kompletní tenisové výsledky

Ve druhém setu si Menšík servis udržel a uspěl díky brejku v šestém gamu. Sadu zakončil čistou hrou a po úvodním triumfu nad Američanem Trevorem Svajdou živil naději na další třísetové vítězství.

V rozhodující sadě se však Menšík k brejkbolu nepropracoval. Naopak za stavu 4:5 získal Nakashima po výměně u sítě mečbol a ten vzápětí využil. Turnaj ve Washingtonu tak pokračuje bez české účasti.

Turnaj mužů a žen ve Washingtonu

tvrdý povrch

Muži (dotace 2 469 450 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Nakashima (USA) - Menšík (7-ČR) 7:6 (7:5), 3:6, 6:4

Viďmanová poprvé v osmičce

Třiadvacetiletá moskevská rodačka Viďmanová, jíž patří 114. místo ve světovém žebříčku, v Memphisu zkušené Stephensové odvrátila šest ze sedmi brejkbolů a sama využila čtyři šance sebrat soupeřce servis. Po jasném prvním setu pro Češku se Stephensová dostala do vedení 3:2, ale Viďmanová hned srovnala a šanci už nepustila.

O deset let starší Američanka, jež vyhrála v roce 2017 US Open, podtrhla trápení z poslední doby, v žebříčku je až ve čtvrté stovce. Ve čtvrtfinále Viďmanovou čeká jiná Američanka Katie Volynetsová, se kterou se utká poprvé.

Turnaj žen v Memphisu

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Viďmanová (ČR) - Stephensová (USA) 6:2, 6:4

Svrčina na zkušeného soupeře nestačil

Svrčina začal turnaj úterním nočním maratonem proti Australanovi Adamu Waltonovi, ale pak naopak ušetřil síly, protože mu ve druhém kole vzdal po třech gamech Ital Luciano Darderi. Shapovalovovi, 68. hráči žebříčku, nabídl 16 brejkbolů, deset odvrátil.

Svrčina na úvod prohrál první tři servisy, ale díky dvěma brejkům snížil až na 3:5. Zkušený Kanaďan si však první set pohlídal. Zkraje druhé sady český tenista doháněl manko 0:3, což se mu nepovedlo a Shapovalov využil druhý mečbol.

Turnaj mužů v mexickém Los Cabos

tvrdý povrch, dotace 909 790 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Shapovalov (8-Kan.) - Svrčina (ČR) 6:4, 6:2

Čtyřhra - 1. kolo:
Álvarez, Magadan (Mex.) - Svrčina, Tomic (ČR/Austr.) bez boje

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