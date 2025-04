O postup do čtvrtfinále se devatenáctiletá Fruhvirtová střetne s třetí nasazenou Olgou Danilovičovou ze Srbska.

V Rouenu Fruhvirtová o víkendu nastoupila do kvalifikace, jež se hrála souběžně s kvalifikačním turnajem Billie Jean King Cupu v Ostravě, z níž se omluvila z rodinných důvodů a kvůli potížím se zápěstím.

Fruhvirtová uvedla, že do Rouenu odjela na poslední chvíli, kapitán reprezentačního týmu Petr Pála označil souběh zápasu BJK Cupu a jejího startu na turnaji WTA za nešťastný. Dodal však, že má aktuálně 159. tenistka žebříčku dveře do týmu stále otevřené.

Fruhvirtová sice v kvalifikaci v Rouenu neuspěla, ale dostala se po odhlášení několika hráček do hlavní soutěže. V úterním duelu proti papírové favoritce Blinkovové, které patří 75. místo na světě, bojovala přes dvě a tři čtvrtě hodiny. Po prohraném prvním setu pražská rodačka dvakrát otočila výrazně nepříznivý stav. V druhé sadě ztrácela 0:3 a 2:4, v rozhodující dokonce 3:5, ale po proměněném čtvrtém mečbolu nakonec dovedla zápas k vítězství.

Tenisový turnaj žen v Rouenu (antuka, dotace 275 094 dolarů): Dvouhra - 1. kolo:

L. Fruhvirtová (ČR) - Blinkovová (Rus.) 6:7 (5:7), 6:4, 7:5

Menšík v Mnichově vypadl, Lehečka se odhlásil

Devatenáctiletý Menšík v prvním duelu od triumfu nad Novakem Djokovičem ve finále v Miami na konci března odehrál s Hanfmannem vyrovnaný první set. Až do deváté hry si soupeři drželi podání, než jako první zaváhal český tenista, ale hned se mu proti 131. hráči světa také povedl brejk. Vzápětí se Menšík zachránil ze stavu 0:40 a set pak dospěl do zkrácené hry, v níž ale mladý Čech proti o 14 let staršímu soupeři jen dotahoval ztrátu a prohrál 4:7.

Do druhé sady vstoupil Menšík ziskem Hanfmannova podání a výhodu brejku udržel až do konce. Začátek rozhodujícího dějství ale 23. hráči žebříčku ATP naopak utekl. V prvních dvou gamech uhrál jen dva míče a Hanfmann šel do vedení 3:0.

Žádnou jinou šanci na brejk si Menšík ani jeho protivník nevypracovali a německý tenista proměnil po dvou hodinách a 33 minutách hned první mečbol. Na třech předchozích turnajích vypadl Hanfmann v úvodním kole.

„Dostat se z takové hrozné série pro mě moc znamená. Vím, že na to mám, jen nikdy nevíte, kdy to sedne, kdy to přijde. Přišlo to dneska v Mnichově. Mám zdejší podmínky rád, tak jsem vděčný, že jsem dostal divokou kartu,“ řekl Hanfmann.

Yannick Hanfmann se raduje na turnaji v Mnichově.

Menšíka, který v utkání zahrál 13 es, ale také čtyři dvojchyby, porazil Hanfmann na okruhu ATP podruhé za sebou po loňském triumfu na Masters v Římě. Předtím první vzájemný duel vyhrál rovněž na antuce v Madridu český talent.

Jiří Lehečka měl v Mnichově plnit roli nasazené sedmičky, ještě v pondělí v dějišti trénoval s Menšíkem, ale do duelu s Italem Lucianem Darderim ze zatím nespecifikovaných důvodů nenastoupil. Jeho místo na kurtu zaujal Christopher O’Connell, který předtím v bavorské metropoli neuspěl v kvalifikaci. Australanova cesta turnajem ale po dvou tiebreacích hned skončila.

Ještě rychleji se s turnajem rozloučil loňský šampion Jan-Lennard Struff. Německý tenista utrpěl za necelou hodinu debakl 0:6, 2:6 od pátého nasazeného Argentince Francisca Cerúndola.

Snový debut na ATP Tour prožil sedmnáctiletý německý tenista Diego Dedura-Palomero. První hráč narozený v roce 2008, který se objevil na turnaji elitní série, vyřadil osmého nasazeného Denise Shapovalova. Kanaďan zápas za stavu 6:7, 0:3 kvůli zdravotním problémům vzdal. Berlínský rodák Dedura-Palomero, 549. hráč žebříčku, se dostal do hlavní soutěže jako „lucky loser“ po neúspěchu v kvalifikaci.