Nosková si v Římě čtvrtfinále nezahraje, prohrála s přemožitelkou Sabalenkové

Jednadvacetiletá Nosková prohrála letos s Cirsteaovou potřetí. Se soupeřkou, která je o patnáct let starší, má nyní bilanci 2:3. Neoplatila jí například březnovou porážku z Miami. Rumunka potvrzuje v Římě dobrou formu, v předchozím kole vyřadila světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy se nemohla opřít o servis, přišla o něj čtyřikrát. Udělala také sedm dvojchyb a 25 nevynucených chyb. Cirsteaová jich měla 12.
Nosková ztratila první set po nevydařeném úvodu, kdy brzy ztrácela 0:4. Ve druhé sadě sice otočila stav 1:3 na 4:3, Cirsteaová ji ale v devátém gamu opět „brejkla“ a doservírovala duel čistou hrou.
Z českých tenistek půjde do akce ještě dvacetiletá Nikola Bartůňková, která se utká s nasazenou sedmičkou Elinou Svitolinovou. Večer se střetne Karolína Plíšková s vítězkou letošního Australian Open a světovou dvojkou Jelenou Rybakinovou.
