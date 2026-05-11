Nosková si v Římě čtvrtfinále nezahraje, prohrála s přemožitelkou Sabalenkové

  13:12aktualizováno  13:12
Třináctá tenistka světového žebříčku Linda Nosková do čtvrtfinále antukového turnaje v Římě nepostoupila. S Rumunkou Soranou Cirsteaovou prohrála v italské metropoli 2:6, 4:6. Utkání proti nasazené šestadvacítce ztratila za hodinu a 22 minut.
Linda Nosková odehrává míček na turnaji v Římě.

Jednadvacetiletá Nosková prohrála letos s Cirsteaovou potřetí. Se soupeřkou, která je o patnáct let starší, má nyní bilanci 2:3. Neoplatila jí například březnovou porážku z Miami. Rumunka potvrzuje v Římě dobrou formu, v předchozím kole vyřadila světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy se nemohla opřít o servis, přišla o něj čtyřikrát. Udělala také sedm dvojchyb a 25 nevynucených chyb. Cirsteaová jich měla 12.

Nosková ztratila první set po nevydařeném úvodu, kdy brzy ztrácela 0:4. Ve druhé sadě sice otočila stav 1:3 na 4:3, Cirsteaová ji ale v devátém gamu opět „brejkla“ a doservírovala duel čistou hrou.

Z českých tenistek půjde do akce ještě dvacetiletá Nikola Bartůňková, která se utká s nasazenou sedmičkou Elinou Svitolinovou. Večer se střetne Karolína Plíšková s vítězkou letošního Australian Open a světovou dvojkou Jelenou Rybakinovou.

Turnaj v Římě (antuka)

Ženy (dotace 7 228 080 eur)
Dvouhra - 4. kolo:
Cirsteaová (26-Rum.) - Nosková (13-ČR) 6:2, 6:4

