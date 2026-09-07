Siniaková je na US Open ve čtvrtfinále deblu. Šwiateková padla s kvalifikantkou

Třicetiletá Siniaková dál živí naději na dvanáctý grandslamový titul v ženském deblu a třináctý celkově. S Townsendovou mohou zkompletovat společnou sbírku triumfů ze všech grandslamů, letos uspěly také na Roland Garros, loni zvítězily na Australian Open a před dvěma lety ve Wimbledonu.
Česko-americká dvojice ani ve třetím letošním utkání ve Flushing Meadows nepřišla o set, i když proti Hunterové s Krawczykovou k tomu nechybělo moc. V prvním setu ztratily nasazené jedničky hned první servis a prohrávaly 0:3. V posledním možném gamu za stavu 3:5 se jim však podařilo soupeřky brejknout a sada dospěla do zkrácené hry.
V ní Siniaková s Townsendovou ztrácely už 3:6 a odvracely tři setboly, těžké chvíle ale opět ustály a pěti získanými výměnami v řadě otočily na 8:6.
Ve druhém setu vybojovaly brejk jako první a ujaly se vedení 4:2. Přestože o výhodu ihned přišly, za stavu 5:4 dostaly servírující Hunterovou pod tlak a proměnily druhý mečbol. Proti nasazeným třináctkám vyhrály za hodinu a 49 minut.
Ve čtvrtfinále narazí buď na španělsko-americkou dvojici Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová, nebo na estonsko-mexický pár Ingrid Neelová, Giuliana Olmosová.
Až 121. hráčka světa Čeng Čchin-wen zadělala na vítězství nad Šwiatekovou velkým obratem v prvním setu, v němž prohrávala 0:5 a čelila třem setbolům, přesto slavila výhru 7:5. Bývalé světové čtyřce se stejný kousek podařil ve druhém utkání po sobě, z 0:5 otočila i třetí set předchozího duelu proti Američance Madison Keysové.
„Nezačala jsem moc dobře, ale postupně jsem začínala získávat svůj rytmus. Prostě jsem se soustředila na každý míček a krok za krokem jsem hrála lepší tenis,“ uvedla třiadvacetiletá Číňanka, jejíž kariéru zbrzdilo chronické zranění pravého lokte, které musela loni vyřešit operací.
Světová osmička a šampionka US Open z roku 2022 Šwiateková si po třetím gamu druhého setu vzala čas na ošetření a nechala si rozmasírovat levé stehno. Zdravotní problémy však na ní nebyly vidět. Přemožitelka Marie Bouzkové ze třetího kola podlehla Čeng Čchin-wen teprve podruhé z devíti utkání, ale opět na velké scéně: poprvé ji Číňanka zdolala v olympijském semifinále v Paříži 2024.
Její příští soupeřkou bude buď Japonka Naomi Ósakaová, nebo aspirantka na pozici světové jedničky Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
Do svého prvního čtvrtfinále v New Yorku postoupila Ruska Mirra Andrejevová. Letošní šampionka Roland Garros porazila v osmifinále ruskou rodačku reprezentující Rakousko Anastasii Potapovovou 5:7, 6:4, 6:3. Tu v závěrečné fázi utkání zbrzdilo zranění levého kolena. „Je to ještě větší bojovnice než já, takže jsem si jistá, že se vrátí silnější,“ řekla Andrejevová na adresu poražené soupeřky.
Díky pondělnímu vítězství se devatenáctiletá Ruska stala první teenagerkou od bývalé české tenistky Nicole Vaidišové v roce 2007, jež postoupila do čtvrtfinále grandslamů na všech třech druzích povrchu. Ve čtvrtfinále se Andrejevová utká s vítězkou amerického osmifinále Iva Jovicová - Coco Gauffová.
Grandslamový turnaj US Open v New Yorku
tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů
Ženy:
Čtyřhra - 3. kolo:
Juniorky: