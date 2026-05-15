Siniaková s Townsendovou si o další trofej nezahrají, v Římě prohrály po 17 výhrách

Autor: ,
  17:45aktualizováno  17:45
Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vypadly na antukovém turnaji v Římě v semifinále a skončila jejich série 17 vítězství. Se španělsko-americkou dvojicí Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová prohrály 4:6, 4:6.

Taylor Townsendová s Kateřinou Siniakovou promýšlí strategii během finále v Madridu. | foto: Profimedia.cz

Česko-americký pár našel přemožitelky poprvé od ledna. Deblová světová jednička Siniaková zároveň přišla o šanci vybojovat 37. trofej ze čtyřhry.

Nasazené dvojky Siniaková s Townsendovou útočily na čtvrtý titul na turnajích kategorie WTA 1000 za sebou. Do Říma přijely s triumfy z Madridu, Miami a Indian Wells. V pátek však spolu na kurtu prohrály poprvé od lednového grandslamu Australian Open.

Kompletní tenisové výsledky

Turnajovým sedmičkám podlehly po necelé hodině a půl. V úvodním setu ztratily Siniaková s Townsendovou servis hned v prvním gamu a manko už nedohnaly. Postupně nevyužily tři brejkboly, dva promarnily za stavu 3:4.

Druhou sadu měly Siniaková s Townsendovou lépe rozehranou. Po brejku vedly 3:0, náskok ale nedotáhly. Prohrály pět her po sobě a Bucsaová s Melicharovou-Martinezovou poté proměnily na servisu první mečbol.

Turnaj v Římě (antuka)

Ženy (dotace 7 228 080 eur)

Čtyřhra - semifinále:
Melicharová-Martinezová, Bucsaová (7-USA/Šp.) - Siniaková, Townsendová (2-ČR/USA) 6:4, 6:4

Vstoupit do diskuse

Finsko - Německo 3:1, důležitá výhra na úvod. Finové zlomili odpor až ke konci

Finové slaví gól Němcům.

Kanada - Švédsko 5:3, gólovou přestřelku zvládli lépe Kanaďané a slaví první výhru

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Čínský prezident Si Ťin-pching v září přijede do USA, přijal Trumpovo pozvání

Si Ťin-pching na jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v...

Komentář

Sto milionů na propagaci. Seženou se peníze na Vltavskou filharmonii jako na „zlatou kapličku“?

Takhle bude vypadat nová pražská Vltavská filharmonie, která má na holešovickém...

Siniaková s Townsendovou si o další trofej nezahrají, v Římě prohrály po 17 výhrách

Taylor Townsendová s Kateřinou Siniakovou promýšlí strategii během finále v...

Ropovod, který obejde Hormuz. SAE jeho výstavbu urychlí, funkční má být příští rok

Ropná plošina u pobřeží Walvis Bay v Namibii (5. ledna 2022)

První horský dojezd Gira, první triumf Vingegaarda. Dán tak zkompletoval sbírku

Dán Jonas Vingegaard během sedmé etapy italského Gira

Rusko plánuje útok na prezidentskou kancelář a bunkry v Kyjevě, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (16. dubna 2026)

Červenka se nemění, Kovařčíka nepoznáte. Jak vypadali hokejisté na začátku kariéry?

Jak vypadali hokejisté, když začínali v reprezentaci?

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Klusovi zazpívala ke kulatinám Ewa Farna, rozplakal ho i písničkář Nedvěd

Tomáš Klus v slzách. K jubileu mu popřál Honza Nedvěd, Ewa Farná i jeho rodina

Zloděj zalil lebku Zdislavy do betonu. Arcibiskup žádá neprůstřelné sklo i alarm

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.