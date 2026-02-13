Muchová se v Dauhá probila až do finále, poslední sokyní bude Mboková

  21:01aktualizováno  21:01
Karolína Muchová postoupila posedmé v kariéře do finále turnaje WTA Tour. Čtrnáctá nasazená česká tenistka v Dauhá zdolala v semifinále Marii Sakkariovou z Řecka 3:6, 6:4, 6:1 a o titul se utká s Victorií Mbokovou. Devatenáctiletá Kanaďanka vyřadila Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska po setech 6:3, 6:2.
Karolína Muchová během semifinále v Dauhá

Karolína Muchová během semifinále v Dauhá | foto: Mohammed SalemReuters

Maria Sakkariová během semifinále v Dauhá
Maria Sakkariová během semifinále v Dauhá
Karolína Muchová během semifinále v Dauhá
Karolína Muchová během semifinále v Dauhá
O deset let starší Muchová sice proti Sakkariové ztratila poprvé na turnaji set, zápas ale dokázala otočit. Po prohrané úvodní sadě přišla o servis i v úvodu druhé, pěti získanými gamy v řadě se ale dostala zpět do hry, a přestože v devátém gamu set nedopodávala, na returnu už si vyrovnání nenechala utéct.

Frustrovanou soupeřku pak ve třetím setu jasně přehrála, odskočila do vedení 5:0 a po dvou a čtvrt hodině proměnila druhý mečbol. V šestém vzájemném utkání Řekyni porazila popáté.

V rozhovoru na kurtu pak přiznala, že ani neví, jak se jí povedlo zápas otočit. „Prostě jsem se snažila odehrát každý míček, bojovat o každý fiftýn a věřit v obrat. Ona hrála výborně, tlačila mě až na hranu, je těžké proti ní hrát,“ přiznala finalistka Roland Garros z roku 2023, jejíž kariéru opakovaně brzdí zranění.

Finále na elitním okruhu si rodačka z Olomouce zahrála naposledy předloni v říjnu v Pekingu. Jediné turnajové vítězství si připsala v roce 2019 v Soulu.

Turnaj žen v Dauhá

tvrdý povrch, dotace 4 088 211 dolarů

Dvouhra - semifinále:
Muchová (14-ČR) - Sakkariová (Řec.) 3:6, 6:4, 6:1
Mboková (10-Kan.) - Ostapenková (Lot.) 6:3, 6:2

