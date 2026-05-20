Menšík se v Hamburku loučí s kanárem. Plíšková Roland Garros nevybojovala

Sedmadvacetiletá Bouzková strávila na kurtu jen 19 minut. Ve čtvrtém gamu sebrala soupeřce a 66. hráčce světa Olijnykovové servis, načež Ukrajinka, která nastoupila s obvázaným pravým stehnem, duel skrečovala.
„Nikdy není hezké vidět soupeřku, když musí vzdát kvůli zdravotním potížím. Přeji jí, aby byla brzy fit, a věřím, že si spolu ještě hodněkrát zahrajeme,“ řekla v rozhovoru na kurtu Bouzková. „Mě teď asi čeká trénink. Musím udělat vše, abych byla připravená na další zápas,“ doplnila.
S třicátou hráčkou světa Liovou, která v osmifinále vyřadila nasazenou dvojku Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou, se Bouzková utká počtvrté. Zatím s ní ani jednou neprohrála.
Turnaj žen ve Štrasburku
antuka, dotace 1 206 446 dolarů
Dvouhra - 2. kolo:
Menšík nenašel rytmus
Dvacetiletý Menšík, kterému patří ve světovém žebříčku 28. místo, nenavázal na úvodní vítězství nad Němcem Janem-Lennardem Struffem. V utkání s Busem doplatil na 20 nevynucených chyb, zaznamenal pouze sedm vítězných míčů.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse prohrál první set za 22 minut. Uhrál v něm jen šest fiftýnů a dostal počtvrté na okruhu ATP „kanára“.
Druhá sada byla vyrovnanější. Menšík ale ve třetím gamu nevyužil čtyři brejkboly a k dalším šancím se už nedostal. Za stavu 2:3 přišel český tenista znovu o servis a Buse poté dopodával utkání k vítězství.
Turnaj mužů v Hamburku
antuka, dotace 2 219 670 eur
Dvouhra - 2. kolo:
Plíšková formu nepotvrdila, Svrčina je blízko
Bývalá světová jednička Plíšková prohrála ve 2. kole kvalifikace se Španělkou Marinou Bassolsovou 3:6, 2:6. Neuspěla ani Dominika Šalková, která podlehla Švýcarce Susan Bandecchiové 3:6, 6:4, 5:7. Zdeněk Kolář nestačil na Colemana Wonga z Hongkongu a prohrál 5:7, 6:2, 1:6.
Finále kvalifikace si zahrají Dalibor Svrčina a Linda Fruhvirtová. Svrčina porazil Argentince Federica Agustína Gómeze 7:6, 6:2. Fruhvirtová zdolala domácí Jessicu Ponchetovou 6:1, 6:4. Českou dvojici dělí od postupu do hlavní soutěže jediná výhra.
Bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová finalistka Plíšková, která vinou vleklých zdravotních potíží vypadla ve světovém žebříčku z první stovky, nenavázala na výkony z předchozích antukových turnajů WTA 1000. V Římě se probojovala do osmifinále, v Madridu byla ve čtvrtfinále. Se 177. hráčkou světa Bassolsovou prohrála za 69 minut.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková tím pádem nevylepší letošní výsledek z Australian Open, kde se probojovala do 3. kola. Proti Bassolsové přišla pětkrát o servis, udělala také sedm dvojchyb.
Lounská rodačka nevyužila v prvním setu dvakrát výhodu brejku. Od stavu 3:2 prohrála čtyři gamy po sobě. Ve druhé sadě přišla Plíšková hned o první servis, pak ve čtvrtém a šestém gamu nevyužila celkem šest brejkbolů. Po další ztrátě podání české hráčky si soupeřka vypracovala mečbol a hned ho proměnila.
Třiadvacetiletý Svrčina zdolal Gómeze po hodině a půl a přiblížil se k premiérové účasti na Roland Garros. Udělal jen 16 nevynucených chyb, soupeř jich zaznamenal 45. Ve finále kvalifikace narazí osmý nasazený Svrčina na 382. hráče světa Francouze Thomase Faurela.
Fruhvirtová živí dál šanci na druhou účast v hlavní soutěži v Paříži, kde hrála jen před třemi lety. Po vítězství nad Ponchetovou ji čeká domácí Harmony Tanová, nebo Číňanka Kao Sin-jü.
O naději přišla Šalková, která prohrála s Bandecchiovou po takřka dvou a půl hodinách hry. Ve třetím setu nevyužila za stavu 5:4 dva mečboly a později ztratila i zbývající dva gamy.
Nepostoupil ani devětadvacetiletý Kolář, který přišel o šanci na druhou účast na Roland Garros. Hlavní soutěž hrál jen v roce 2022. O osm let mladšímu Wongovi podlehl za necelé dvě hodiny, v rozhodujícím setu získal jediný game.
Kvalifikace na Roland Garros v Paříži
Muži - 2. kolo:
Ženy - 2. kolo:
Turnaj mužů v Ženevě
antuka, dotace 612 620 eur
Čtyřhra - čtvrtfinále: