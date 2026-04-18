Muchová si ve Stuttgartu zahraje finále, poradila si i se Svitolinovou

Autor:
  17:15
Karolína Muchová v semifinále ve Stuttgartu porazila ukrajinskou tenistku Elinu Svitolinovou 6:4, 2:6 a 6:4 a zahraje si o třetí titul v kariéře. Ve finále ji čeká světová devítka Ruska Mirra Andrejevová, nebo druhá hráčka žebříčku WTA Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
Karolína Muchová se ve Stuttgartu raduje z postupu do finále. | foto: Reuters

Karolína Muchová v semifinále turnaje ve Stuttgartu
9 fotografií

Muchová bez větších problémů získala první set, ale ve druhém měla navrch Svitolinová. Rozhodující sada byla vyrovnaná až do stavu 4:4, kdy devětadvacetiletá Češka sebrala soupeřce podání a vzápětí zápas ukončila.

„Byl to těžký zápas až do úplného konce,“ uvedla v rozhovoru na kurtu Muchová. „Hrálo se hodně dlouhých výměn, ze kterých jsem se snažila utéct změnou tempa. No a někdy jsem prostě zavřela oči a napálila to po čáře jako při brejkbolu,“ dodala.

Muchová, která ve Stuttgartu odehrála třetí třísetový zápas za sebou, si se čtvrtfinálovou přemožitelkou Lindy Noskové poradila za dvě hodiny a 16 minut. Na okruhu WTA Svitolinovou porazila na čtvrtý pokus.

Ve finále, ve kterém může navázat na letošní titul z Dauhá a triumf ze Soulu z roku 2019, bude kromě prémie 161 000 eur (3,9 milionu korun) hrát také o sportovní vůz Porsche. „Když jsem potřebovala motivaci navíc, tak jsem se na něj občas podívala,“ přiznala s úsměvem Muchová.

Turnaj žen ve Stuttgartu

antuka, dotace 1 049 083 eur)

Dvouhra - semifinále:
Muchová (7-ČR) - Svitolinová (4-Ukr.) 6:4, 2:6, 6:4.

Cobolli vyřadil i Zvereva a je ve finále

Třiadvacetiletý italský tenista Flavio Cobolli nedal na antukovém turnaji v Mnichově šanci domácí hvězdě Alexanderu Zverevovi a zahraje si finále. Přemožitel Víta Kopřivy ze čtvrtfinále zasypal německého obhájce titulu 32 vítěznými údery a vyhrál suverénně 6:3, 6:3. Cobolli může v neděli získat trofej na okruhu ATP počtvrté. Jeho soupeřem bude buď Slovák Alex Molčan, nebo Američan Ben Shelton.

„Odehrál jsem jeden z nejlepších zápasů v kariéře, proti jednomu z nejlepších kamarádů na okruhu,“ řekl Cobolli po nečekaně jasném průběhu semifinále. Jako teprve třetí tenista v této sezoně vybojoval finále na antuce i na tvrdém povrchu, šestnáctý hráč světového žebříčku se tak ocitl ve společnosti dominantních hráčů posledních let Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera.

Turnaj mužů v Mnichově

antuka, dotace 2 561 110 eur

Dvouhra - semifinále:
Cobolli (4-It.) - Zverev (1-Něm.) 6:3, 6:3
Shelton (2-USA) - Molčan (SR) 6:3, 6:4

Turnaj mužů v Barceloně

antuka, dotace 2 950 310 eur

Dvouhra - semifinále:
Rubljov (5-Rus.) - Medjedovič (Srb.) 3:6, 6:2, 6:2

Čtyřhra - semifinále:
Glasspool, Cash (1-Brit.) - Pavlásek, Rikl (ČR) 6:3, 6:7 (5:7), 12:10.

Podrezová je při debutu na WTA Tour ve finále

Devatenáctiletá Ukrajinka Veronika Podrezová si v Rouenu hned při svém debutu v hlavní soutěži turnaje WTA Tour zahraje o titul. Její finálovou soupeřkou na francouzské antuce bude krajanka Marta Kosťuková, jež je nasazenou jedničkou.

Podrezová se coby 209. hráčka žebříčku dostala do hlavní soutěže z kvalifikace, kde ve finále porazila českou tenistku Dominiku Šalkovou. Do finále prošla bez boje, neboť její semifinálová soupeřka Sorana Cirsteaová z Rumunska do zápasu kvůli zranění nenastoupila.

Kosťuková postoupila do pátého finále v kariéře po výhře 6:3, 6:0 nad Němkou Tatjanou Mariaovou, která náhradnici Šalkovou zdolala ve 2. kole.

V neděli budou hrát o titul i české deblistky Jesika Malečková a Miriam Škoch, jejich soupeřkami budou Tchang Čchien-chuej z Číny a Liang En-šuo z Tchaj-wanu.

Turnaj žen v Rouenu

antuka, dotace 246 388 eur

Dvouhra - semifinále:
Kosťuková (1-Ukr.) - Mariaová (Něm.) 6:3, 6:0
Podrezová (Ukr.) - Cirsteaová (2-Rum.) bez boje

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.