Nosková v Dubaji vydřela osmifinále, Djokovič vypadl v prvním kole

Nosková v prvním vzájemném souboji dvacetiletých hráček ve všech setech začala ztrátou podání. V úvodním dokázala zlikvidovat manko 2:5 a po prvním přerušení za stavu 5:6 si vynutila tiebreak. V něm odvrátila tři setboly a nakonec ho získala 10:8.

Ve druhé sadě Šnajderová odskočila do vedení 3:0, náskok už nepustila a vynutila si třetí set. V něm Nosková otočila ze stavu 0:2 a v koncovce o výhře nad světovou třináctkou rozhodla čistými hrami v posledních dvou gamech. V utkání si pomohla i 16 esy.

V Dubaji by měly v úterý o postup do osmifinále zabojovat ještě dvě české tenistky. Turnajovou čtrnáctku Karolínu Muchovou čeká duel s někdejší britskou šampionkou US Open Emmou Raducanuovou, Markéta Vondroušová se utká s Ruskou Mirrou Andrejevovou.

Turnaj žen v Dubaji tvrdý povrch, dotace 3 654 963 dolarů Dvouhra - 2. kolo:

Nosková (ČR) - Šnajderová (11-Rus.) 7:6 (10:8), 4:6, 6:3

Djokovič končí po prvním zápase

Sedmatřicetiletý Djokovič ztratil první set v tie-breaku, který prohrál 4:7. Ve druhé sadě dvojnásobný šampion z Dauhá přišel o podání a v pátém vzájemném utkání si připsal první prohru s Berrettinim. Osmadvacetiletého Itala ve druhém kole čeká Tallon Griekspoor z Nizozemska.

Souboj dvou posledních šampionů v prvním kole vyhrál Rus Daniil Medveděv, který si s krajanem a obhájcem titulu Karenem Chačanovem po obratu poradil 4:6, 7:5 a 6:4. Ve druhém kole bývalý první hráč světa nastoupí proti Zizou Bergsovi z Belgie.

Devětadvacetiletý Medveděv si díky vítězství vylepšil bilanci s o rok mladším soupeřem na šest výher a dvě porážky. Medveděv v Dauhá triumfoval v roce 2023, Chačanov v loňském finále porazil Jakuba Menšíka.